不再堅持全民調整合 徐欣瑩：新竹市長提名支持陳見賢的「開放參選」主張

國民黨立委徐欣瑩。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨新竹縣長提名因無法協調整合，將辦正式初選。有意爭取國民黨提名的副縣長陳見賢在14日黨內協調時，一度主張「開放參選」，但遭黨部否決。不過對手、立委徐欣瑩下午在臉書附和，「支持陳見賢同志所提開放參選」。

徐欣瑩說，既然兩位參選人（只陳見賢與徐）在「開放參選」上有了共同的交集，那麼這就是我們攜手走向未來的最大公約數。而所謂開放參選，就是黨中央以報准方式，開放有意參選黨員掛黨籍參選。

徐欣瑩表示，看到陳見賢近期數度提出「開放參選」主張，自己也反覆思考許久，如果「堅持公平公正」會造成僵局，那願意退一步，支持陳「開放參選」主張，自己會全力以赴，相信陽光守護新竹。

國民黨新竹縣長提名於14日協調過程，陳見賢一度主張「開放參選」，但黨中央認為，正因民進黨參選人未定，無法評估選情方向，最後還是回歸初選。

