不再堅稱關稅全由外國買單 川普：美國人也會付一點

美國總統川普自重啟關稅貿易戰後，始終堅稱會是由外國政府和企業支付關稅。他週四（11/6）改口坦承稱「美國人也會付一點」，不過川普還是堅持必須靠關稅來解決貿易逆差問題。

美國最高法院週三（11/5）對川普的全球關稅政策展開審理。保守派的首席大法官羅伯茲（John Roberts）指出，關稅實質是「對美國民眾徵稅」。

川普週四在白宮被記者問及是否同意羅伯茲的看法時表示：「不。我不同意。我認為他們（美國人）會付一點。但在檢視整個衝擊面時，美國人收穫巨多。」

川普表示，如果最高法院不允許他對外國進口商品課徵關稅，他必須想另一套B計畫，來消除美國與外國經濟的不公平性。川普說：「我認為這（禁徵關稅）將摧毀我國，但我也相信可以找出第二套辦法。看看會發生什麼事吧。我希望我們會贏。我無法相信任何人會如此摧毀我國。」

最高法院5日針對川普對等關稅展開審理首日，3名保守派大法官對川普政府每月徵收數百億美元關稅的合法性提出質疑，暗示已逾越權限。關稅徵收全向來是國會的核心職權。

