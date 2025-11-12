「不再幫美國殺人」！英國停止加勒比情報共享 批美炸船襲擊非法

部署在南加勒比海地區的美軍軍艦。 圖：翻攝自 @sentdefender X 帳號

[Newtalk新聞] 美國近期在加勒比海，針對委內瑞拉愈發激進的舉動，已引起了種種質疑。英國宣布將暫停與美國在加勒比海地區的情報分享，表示美國近期的一系列行動乃非法，不希望自己的情報被美軍用於致命打擊。對於這兩個百年來都在合作的國家來說，這是一次罕見的決裂，美國《有線電視新聞網》（CNN）評論道，這凸顯了人們對美軍行動合法性日益提高的懷疑。

美國對加勒比船隻的襲擊，已造成 76 人死亡。 圖：截取「X」@SecWar

眾所周知，英國曾經是領土遍布全球，日不落的大英帝國，即使經過了冷戰的去殖民化浪潮，英國仍然保有許多海外領地，比如位於加勒比海的開曼群島、維京群島和蒙哲臘。英國在這些地方建立了相當程度的情報網，過往透過與美國的情報共享，數次協助美國查獲、攔截毒品走私船。

據《CNN》報導，在今年 9 月之前，英國一直很樂意就打擊卡特爾成員、毒品走私客提供幫助。但後來美國開始襲擊、炸毀委內瑞拉船隻，英國官員認為，已造成 76 人死亡的美國軍事襲擊違反了國際法，英國早在一個月前就停止了情報共享。

近期又逢美國傑拉德．R．福特號（USS Gerald R. Ford, CVN-78）航母打擊群抵達加勒比海，《衛報》（The Guardian）表示這將使英國處在更尷尬的境地，因打擊群中的溫斯頓．S．邱吉爾號驅逐艦（USS Winston S. Churchill, DDG-81）上有一名常駐英國高級武官。

美國福特號航空母艦與打擊群已抵達加勒比海。 圖：翻攝自 X《极光》

而對於美方高層來說，川普已將一些販毒集團指定為「外國恐怖組織」，故白宮一再表示，政府的行動完全符合〈武裝衝突法〉，該法旨在防止襲擊平民。《CNN》援引法律專家反駁，將一個組織指定為外國恐怖組織，並不會自動授權使用致命武力，且那些被打擊的船隻遇襲後，不是靜止不動就是掉頭，令川普的說法更顯無力。

