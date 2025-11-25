不再忍了？美財長貝森特爆料：川普最快將在聖誕新年前，「高機率」撤換聯準會主席鮑爾！

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）25日接受電視訪問時表示，他「預計」川普總統（Donald Trump）將在聖誕假期期間，對下一任聯準會（Fed）主席人選做出最終決定，這也他打從第二任期上台後，迄今為止從未放棄的目標之一。

負責尋找取代現任主席鮑爾（Jerome Powell）替代人選貝森特，在接受CNBC採訪時透露，他還有一場面試要進行，目前還不準備猜測、究竟是誰會獲得這項重要職位。

廣告 廣告

「我認為，總統很有可能在聖誕節前發布公告。但這是他的權力，無論是在聖誕假期前、還是在新年都有可能。我認為目前進展非常順利。」

根據美媒掌握的資訊，新任主席候選人最終入圍名單有：

赫塞特（Kevin Hassett）：現任國家經濟委員會主任。

凱文沃什（Kevin Warsh）：前聯準會理事。

瑞克里德（Rick Rieder）：資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）高層。

沃勒（Christopher Waller）與蜜雪兒・鮑曼（Michelle Bowman）：兩位現任聯準會理事。

2025年9月1日，美國財政部長史考特・貝森特（Scott Bessent）造訪華盛頓喬治城地區的馬丁餐館（Martin's Tavern），並接受福斯新聞訪問，期間推廣有關免稅小費與加班費的地區餐飲政策巡迴活動。（美聯社）

現任主席鮑爾的任期，原訂將於2026年5月屆滿。

貝森特表示，總統和他設想的聯準會角色，和目前在金融危機以後、持續經濟和金融市場佔據主導地位大不同，「我認為我們必須把事情簡化，是時候讓聯準會退居幕後，就像它過去那樣，冷靜局勢並為美國人民服務。」

更多風傳媒報導

