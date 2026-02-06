不再怕照明死角！台東市區首創「雙色溫路燈」 強化路口辨識

台東市路燈升級啟用，市長陳銘風表示，採用雙色溫LED提升夜間行車安全。（台東市公所提供／蔡旻妤台東傳真）

針對台東市中興路及豐興路等路段長期存在照明死角、既有鈉氣燈亮度不足且分佈不均等問題，台東市公所積極推動「114年度台東市區路燈設施改善工程」，第1期工程已於完工、昨（5）日啟用。市長陳銘風表示，過去部分路段僅單側設燈導致左側視線昏暗，本次改善除補強照明，更導入「路口白、路段黃」雙色溫設計，透過光色對比強化路口辨識度。

陳銘風說，豐興路及中興路五至六段既有路燈多僅設置於道路右側，左側照明不足，台東市公所參考「不同色溫的變換能提醒駕駛者注意路況變化」原理，在高流量路口設置示範點。此外，針對原本路燈分布稀疏的問題，市公所新設8公尺燈桿，配置100瓦LED燈具，並以每40公尺1盞、與舊燈交錯配置的方式，將照明死角全面補足。

台東市路燈升級啟用，市長陳銘風表示，採用雙色溫LED提升夜間行車安全。（台東市公所提供／蔡旻妤台東傳真）

在工程技術面上，本次更注重防護與永續性。有鑑於老舊管線容易受到天候與挖掘影響，改善計畫將路燈管線全面地下化，埋設深度達1公尺，並增設完善的接地系統。考量到東部氣候，燈桿基座螺栓加裝保護套以防止腐蝕，在濕度較高的季節仍能確保設施穩固。

台東市公所說明，計畫總經費約4900萬元，第一期2000萬元預算已完成322盞路燈的汰換與新設，成功將老舊鈉氣燈改為高效率LED燈具。第二期工程將於今年續辦，持續優化中興路六段路段。

陳銘風強調，透過科學化配置與節能燈具，不僅落實節能減碳，更要為市民打造1條平安的回家之路。

