不再怕踩中國紅線！高市早苗喊「台灣有事」掀共鳴 日媒體人直言：已經等太久了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
日本首相高市早苗日前在國會答辯指出，若台海爆發衝突，可能構成日本的「存亡危機事態」。這番言論立即引發中國強烈反應，北京接連祭出旅遊與進口限制施壓，使事件迅速成為日本政壇矚目焦點。對此，熟稔中國議題的日本媒體人力挺高市早苗，表示日本的外交一向受制於中國的反應，「我們第一次有了一位不追隨美國、不偏袒中國的領導人」。
日本國內對此也出現明顯分歧。前首相石破茂成為最突出的反對聲音，他公開批評高市，強調歷屆政府都「理解並尊重中國對台灣的立場」。不過，支持高市的聲音同樣不少，認為她說出了日本長期不敢明講的立場。
資深媒體人福島香織指出，中國多年來習慣自行宣告「紅線」，要求周邊國家遵守；日本則多採取不踩紅線、盡量避免衝突的方式應對，結果卻讓自身利益多次受損。她認為，高市這次的談話等於是日本第一次主動畫下自己的紅線，「我認為高市首相敢於發聲非常好！她完全沒有必要後悔或收回自己的言論。」
「日本的外交一向受制於中國的反應，」福島進一步表示，只要中國在台海大規模出動軍艦、封鎖海域，就等同觸碰日本紅線，東京勢必要有所行動。她強調，這並非挑釁，而是直接告訴北京：只要不跨線，日中仍能維持和平穩定。這種清楚且對等的訊號，是日本多年欠缺的外交態度。
「我們第一次有了一位不追隨美國、不偏袒中國，而是捍衛日本國家利益，並能用自己的語言向國際社會闡明日本立場的領導人。」福島直言，日本過去在外交上長期處於不對稱位置，經常被動接受對方設定的框架，如今能明確告訴中國「日本的安全底線在哪裡」，是一次重要的政策轉變。福島更表示，日本其實「等待這樣的首相、這樣的外交立場已經等太久了」，這番話也引起不少民眾共鳴。
