不再掉髮！台大研究發現關鍵代謝通路，成功喚醒沉睡毛囊

禿髮治療再添曙光！台灣大學醫學工程系教授林頌然（Sung-Jan Lin）領導的研究團隊，找到了能夠「喚醒毛囊幹細胞」並促使新毛髮生長的關鍵訊號。這項研究成果於2025年10月發表在國際頂尖期刊《Cell Metabolism（細胞代謝）》，揭示免疫細胞、脂肪細胞與毛囊幹細胞之間密切的再生通訊機制。

研究人員首先觀察皮膚在受傷後的內部變化，發現某些免疫細胞──特別是巨噬細胞（macrophages）──會迅速移動至傷口區域，負責清除受損組織並促進癒合。令人意外的是，巨噬細胞到達後不久，皮下脂肪細胞也開始活化，進行脂肪分解（lipolysis），釋放出大量脂肪酸。

團隊進一步假設，這些釋放的脂肪酸可能正是「喚醒毛囊」的信號來源。當他們利用基因與化學手段阻斷巨噬細胞的訊號後，結果發現脂肪細胞停止釋放脂肪酸，毛髮再生也隨之中斷。這項發現證明了巨噬細胞與脂肪細胞之間的訊息傳遞，對啟動毛髮生長至關重要。

接著，研究團隊分析脂肪分解過程中釋放的分子，發現其中單元不飽和脂肪酸（MUFA）含量增加最為明顯。這類脂肪酸廣泛存在於橄欖油、酪梨油中，過去以心血管保健聞名，這次卻被發現與毛髮再生密切相關。

進一步研究顯示，毛囊幹細胞會透過表面蛋白CD36吸收這些MUFA，脂肪酸進入細胞後，會啟動名為PGC-1α的分子，提升粒線體生成與能量代謝，進而促進幹細胞活化與毛囊重啟生長週期。

在小鼠實驗中，若阻斷巨噬細胞訊號或脂肪細胞脂解反應，毛髮生長會明顯受抑制；但當研究人員將MUFA脂肪酸直接塗抹在皮膚上時，即使皮膚沒有受傷，毛髮仍能重新長出。這顯示局部應用天然脂肪酸即可激活毛囊再生，是非侵入式生髮治療的新方向。

林頌然教授表示，這項研究首次完整描繪出一條「免疫—脂肪—幹細胞」的再生軸線，說明免疫反應、脂肪代謝與組織修復三者之間存在強大連動性。未來若能將這一機制安全應用於人體，將可能開啟新一代生髮與皮膚修復療法。

不過，研究團隊也強調，目前結果僅限於小鼠模型，仍需更多人體研究確認。由於人類皮膚結構及免疫反應不同，未來若要開發成醫療或美容產品，仍需經過嚴謹的臨床測試與安全評估。

此外，這項發現不僅限於頭皮，研究人員推測類似機制可能也存在於其他被脂肪組織包圍的器官中，例如肌肉或肝臟，顯示脂肪組織在身體修復中扮演關鍵角色，為再生醫學帶來更廣闊的研究前景。

這項由台大主導、登上國際期刊的成果，再次展現台灣在幹細胞與代謝醫學領域的創新能量，也讓「從脂肪養髮」不再只是玩笑，而是有科學依據的新希望。



（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

