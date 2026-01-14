不再擋軍購特別條例黃國昌將自提版本 國民黨團重申「付委審查總預算條件」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

針對民眾黨主席黃國昌訪美返台，軍購預算立場有所調整，表態將自提軍購特別條例版本，讓外界關注在野是否不再阻擋賴政府版本軍購特別條例的審查程序。國民黨團表示，面對軍購及總預算立場從未改變，政府必須如實編列軍人加薪及警消所得替代率停扣預算，總預算才有付委審查的可能。

針對民眾黨主席黃國昌訪美返台，軍購預算立場有所調整，表態將自提軍購特別條例版本，讓外界關注在野是否不再阻擋賴政府版本軍購特別條例的審查。（圖／翻攝畫面）

黃國昌訪美返台後舉行記者會，針對今年度總預算持續卡關，總統府呼籲在野黨儘速通過總預算與軍購特別條例。黃國昌回應，若真要化解僵局，就是請賴總統依法編列預算，正視軍人待遇與退休警消權益問題。他也表示，立法院外交及國防委員會預計於下周安排秘密專案報告，待國防部就軍購內容提出完整說明後，民眾黨團會完成自提版本的最終定稿。他也強調，反對行政院的軍購條例版本的基本立場不會因此動搖。

國民黨團回應表示，強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，國民黨團持續在做，也希望民進黨政府能理性面對在野黨所提出之訴求及質疑，儘速編列相關預算。

國民黨團表示，賴清德政府提出的1.25兆國防特別預算充滿空白授權，主流民意無法接受。同時未對立法院三讀通過軍人加薪法案，編列預算。這也是賴清德總統必須來立法院接受全民檢驗，進行國情報告的重要原因。

黨團指出，面對民進黨政府、賴卓體制的毀憲亂政，國民黨團與民眾黨團絕對站在守護民主憲政、保衛台灣安全的立場，嚴格監督，絕不退讓。

國民黨團強調，面對軍購及總預算立場從未改變，政府必須如實編列軍人加薪及警消所得替代率停扣預算，總預算才有付委審查的可能。與國際社會溝通，尤其與美方溝通事宜，黨中央與立法院黨團會密切溝通及合作，若有進一步的進度，會第一時間向全民報告。

