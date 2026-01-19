不再是台灣「矽盾」？WSJ：台積電的美國時代來臨

台積電創辦人張忠謀2022年在亞利桑那州新廠落成儀式上發表談話。美聯社資料照片



美台上週宣布達成貿易協議，台灣將協助美國打造AI半導體產業聚落，而其中最關鍵的角色就是台積電。美國媒體報導指出，受到地緣政治和台灣資源不足影響，台積電其實早就有計畫在美國擴大生產，而美國川普政府的施壓，剛好讓台積電有機會展開其「美國時代」。

《華爾街日報》（WSJ）週日（1/18）刊出一篇題為「台灣的旗艦晶片製造商規劃在台灣以外的未來」（Taiwan’s Flagship Chip Maker Charts a Future Beyond Taiwan）文章。文章一開頭便寫著：「台積電的美國時代已來臨（TSMC’s American moment has arrived）。」

WSJ引述知情人士指出，台積電高層過去多年來早已對擴大海外生產展開積極討論布局，兩大促使原因包括：距離輝達（NVIDIA）和蘋果（Apple）主要美國客戶更近，以及避開中國威脅下的緊張地緣政治局勢。文章寫著：「在台灣和川普政府達成的貿易協議下，他們（台積電）或許終於找到機會來實現這些目標。」

根據美國商務部上週四（1/15）公布的對台貿易協議，台灣晶片和科技產業將投資美國至少2500億美元，擴大在美產能。此外，台灣政府也將另外提供2500億美元信用擔保額度讓台灣科技業額外對美投資2500億美元。

在企業直接投資的2500億美元中，包括台積電承諾在美投資的1650億美元。這間全球市值排名第6大的公司將在亞利桑那州興建6座生產邏輯晶片的新廠，以及兩座封裝廠。台積電接下來還可能會宣布更多亞利桑那州廠區的擴建計畫。

另有知情人士透露，台積電同時正在計畫推動在阿拉伯聯合大公國設廠，但由於阿聯和中國關係密切，此計畫還需要美國政府同意。此外，台積電正在德國打造在當地的第一座工廠，而其位於日本的晶圓廠則已於2024年啟用。

報導說，台積電在海外的多項設廠投資顯示，台積電和台灣政府在面對地緣政治所帶來的風險時已有不同考量。台灣經濟部長龔明鑫表示，為了回應「來自各地本地市場的訂單」，台灣的晶片製造商需要建立「適度的全球布局」，但他也強調，台灣仍將是晶片生產的核心樞紐。

然而部分分析師認為，台積電未來數十年內會在海外生產更多先進晶片，「可能改變其『矽盾』動能」。所謂的「矽盾」理論是指，台積電和台灣的晶片業者對全球經濟至關重要，中國不會膽敢入侵，而若有必要，美國將會介入保護台灣。

不過美國商務部長盧特尼克則是淡化所謂「矽盾」的說法。他上週四在談及美台貿易協議時表明，川普才是保護台灣的關鍵，「所以他們必須讓他開心」。

喬治城大學（Georgetown University）安全與新興科技中心（Center for Security and Emerging Technology）研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）說：「矽盾的概念在很多層面都相當脆弱。大家必須從不同視角來看台積電。」

報導說，近年中國對台灣的威脅加大，再加上訂單龐大的台積電很難再在台灣取得擴廠所需的土地和能源等，台積電從2019年夏季便派出高層前往美國探詢設廠用地，並在最後選擇了亞利桑那州。

不過報導也說，台積電在亞利桑那州也面臨水源不足以及缺乏技術人員的挑戰。台灣的「科技、民主與社會研究中心」院長張志誠指出，台灣的人才和供應生態鏈是美國難以超越的，而若要在美國生產最高階晶片「將會非常昂貴且效率不足」。

部分分析師指出，在台積電一邊在海外擴大社廠，另一邊持續在台灣深耕先進晶片製造技術的同時，台灣在最高階晶片的製造上仍領先他國至少5年。

威斯康辛大學麥迪遜分校人工智慧計畫負責人賽茲（Matt Seitz）說：「要達到我們能夠說：『嘿，你看我們在台灣以外已經擁有可信賴、逐步擴大的製造能力』這種程度，時間點會是2030年或2035年左右。」他接著說：「但若要真正達到即使台灣遭遇重大衝擊、全球也不會出現嚴重短缺的程度，那恐怕得等到本世紀中葉，甚至更晚。」

