不再是東京、大阪！遊日本「1玩法」暴紅 夢幻特急青之吉號一票難求

生活中心／林昱孜報導

關西深度旅遊暴紅，夢幻特急青之吉號一票難求。（圖／翻攝近畿日本鉄道粉專）

日本一直是台灣旅客最愛的旅遊地，但近期在社群悄悄興起一股「關西深度旅行風」。不同於以往以大阪購物、京都寺院為主的行程，一條結合古都、美景與秘境的路線成為焦點，其中最吸睛的，就是連日本人都難訂位的奈良觀光特急AONIYOSHI（青之吉號）。

關西深度旅遊暴紅，能看到充滿古韻的京都南禪寺、水路閣。（圖／翻攝畫面）

青之吉號車體以奈良時代高位階色「紫檀色」打造，內裝以天平文化元素點綴，被稱為「行走的千年時光隧道」。因座位有限、熱門度高，不少日本旅客都抱怨「永遠搶不到」，但近來玉山卡友分享，透過指定行程竟能輕鬆搭乘，讓不少網友直呼像「抽到隱藏版」。

路線從京都南禪寺、水路閣漫步出發，沿著丹後海岸眺望天橋立，再深入美山町合掌村，旅客以從容的方式認識關西。此外，還能參訪擁有2500年歷史、被視為伊勢神宮本源的伊勢籠神社，以及以百萬坪綠地著稱的大阪城公園。有馬溫泉老街則以懷舊氛圍與金湯銀湯體驗，被旅客形容「像走進日劇」。

美食也是亮點，從長腳蟹吃到飽、涮涮鍋、燒肉到御膳料理，每天都是「美食冒險」。有旅客分享，自由行三度搶票失敗，「沒想到跟團一次就搭到，還玩得比預期更深入」。

旅行社指出，此行程可從高雄與桃園出發，搭乘華航或長榮；五天規畫舒適不緊湊，加上玉山卡友享10期0利率優惠，讓這趟以青之吉號為亮點的關西玩法在旅遊圈快速竄紅。

