不再是清大科法所合聘師資 翁曉玲強調「並非被解聘」：只是沒開課

近日有媒體報導指出，國民黨立委翁曉玲已非清大科法所合聘師資，清大也證實此事。不過，翁曉玲今（12日）親上火線回應，自己並非被清大解聘，只是沒有開課；主聘是在清大通識教育中心，未來仍以大學部的開課為主。

翁曉玲今說，綠媒昨對於她在清大科法所沒有合聘一事報導，但她在清大總共有兩個系所合聘，科法所只是副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。

翁曉玲表示，自己擔任立委後，分身乏術，一個人要做三份工作，這對她而言非常吃力，所以她現在就是維持一年，為學校開一門課。因為主聘是在通識中心，所以她當然還是以大學部的學生開課為主，「並不是像綠媒說的、好像我被清大解聘了」。

翁曉玲強調，她只是沒開課，就被形容成是被解聘。許多不實訊息流竄，好歹也要做做功課，查證一下。她也透露，自己回清大開課，都是義務性開課，沒有領任何一毛鐘點費。

正因如此，翁曉玲說，在立法院工作沉重的情況下，當然她要做些取捨，無法在不同系所同時開課。她也指出，可以問問看清大，她到底有沒有被解聘，她只是沒有在清大科法所合聘，這當然也是因為之後沒時間開課，所以從系所的角度做些安排，對她來說其實無傷大雅。



