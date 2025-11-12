不再是清大科法所合聘師資 翁曉玲強調「並非被解聘」：只是沒開課
近日有媒體報導指出，國民黨立委翁曉玲已非清大科法所合聘師資，清大也證實此事。不過，翁曉玲今（12日）親上火線回應，自己並非被清大解聘，只是沒有開課；主聘是在清大通識教育中心，未來仍以大學部的開課為主。
翁曉玲今說，綠媒昨對於她在清大科法所沒有合聘一事報導，但她在清大總共有兩個系所合聘，科法所只是副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。
翁曉玲表示，自己擔任立委後，分身乏術，一個人要做三份工作，這對她而言非常吃力，所以她現在就是維持一年，為學校開一門課。因為主聘是在通識中心，所以她當然還是以大學部的學生開課為主，「並不是像綠媒說的、好像我被清大解聘了」。
翁曉玲強調，她只是沒開課，就被形容成是被解聘。許多不實訊息流竄，好歹也要做做功課，查證一下。她也透露，自己回清大開課，都是義務性開課，沒有領任何一毛鐘點費。
正因如此，翁曉玲說，在立法院工作沉重的情況下，當然她要做些取捨，無法在不同系所同時開課。她也指出，可以問問看清大，她到底有沒有被解聘，她只是沒有在清大科法所合聘，這當然也是因為之後沒時間開課，所以從系所的角度做些安排，對她來說其實無傷大雅。
更多鏡報報導
今明審查停砍公教年金修法 翁曉玲盼順利出委：蔡英文政府錯誤年改得踩煞車
批「非核家園」不切實際 翁曉玲：核電穩定便宜是能源最佳選擇
清大選修課要求「宣傳罷免」還占成績30%！學生傻眼退課
其他人也在看
傳翁曉玲被清大解聘 本人全說了
媒體報導，國民黨立委翁曉玲擔任清華大學通識中心老師，也在清大科法所任教，但她已經不在清大科法所合聘教師名單上，並以「拔掉」形容。翁曉玲今（12）日表示，她現分身乏術，只是沒開課，就被形容為被解聘，好歹中廣新聞網 ・ 20 小時前
教授位子沒了？清大證實「非合聘師資」 翁曉玲：不是被解聘只是沒開課
國民黨立委翁曉玲許多言論引發爭議，近期有網友在社群發文提到，翁曉玲已被清大科法所拔掉合聘教師資格。國立清華大學昨日證實，翁曉玲已不再與同校科技法律研究所合聘，強調是因課程調整，並非針對單一教師。對此，翁曉玲今（12日）表示，自己不是被清大解聘，只是沒有開課。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
駁「清大解聘」說 翁曉玲點名綠媒：我還在！沒被fire
近期有網友發現，國民黨立委翁曉玲遭清大科法所拔掉合聘教師資格，開心認為清大「終於做對事了」，並獲校方證實，翁曉玲已不在合聘師資名單上。對此，翁曉玲今（11/12）表示，並非被解聘，而是因工作繁忙未續與副聘單位合作，主聘仍在清大通識教育中心。太報 ・ 1 天前
遭清大科法所解聘？ 翁曉玲駁「只是沒開課」：主聘在通識中心
傳出國民黨立委翁曉玲被清大科法所拔掉合聘教師的資格，清大也證實翁曉玲已不在合聘師資名單上，不過仍為校內通識中心專任教師。對此，翁曉玲今(12)日解釋，因擔任立委後分身乏術，所以要做些取捨，她表示自己只...華視 ・ 1 天前
國人赴陸遭限制自由！翁曉玲再出金句「很嚴重嗎？難道中國會亂逮人？」
國立清華大學近日證實，因課程調整，國民黨立委翁曉玲已不再與該校科技法律研究所合聘。翁曉玲12日質詢時再出金句，不僅質疑2024年1月至9月間前往中國被限制人身自由的國人達132人，並有7成被控涉及詐騙「很嚴重嗎？」更說「難道中國會亂逮詐騙犯嗎？會把政治性人物當成詐騙犯抓起來嗎？」引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
翁曉玲仍是清大通識教師 學生曝上課心得
[NOWnews今日新聞]清華大學科技法律研究所過去因專任師資人數不足，考量整體教學與人力配置問題，因此長期請通識中心專任教師支援。身為通識中心專任副教授的國民黨立委翁曉玲，也因學校兩個單位的合作，而...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
62歲李連杰「逆齡回春」！脫衣打臉換心臟傳言，氣色紅潤、精神飽滿全靠這幾招
62歲「功夫皇帝」李連杰近年狀態驚人回春！他日前在社群曬出近照，頭髮烏黑、氣色紅潤，動作俐落有勁，整個人看起來比實際年齡年輕許多。和過去因病顯得消瘦憔悴的樣子相比，彷彿完全變了個人，讓網友驚呼：「這也太逆齡了吧！」姊妹淘 ・ 14 小時前
李連杰遭爆「換武僧心臟」！密友曝他回春「1關鍵」
娛樂中心／于士宸報導62歲中國武打巨星李連杰有著「功夫皇帝」之稱，近年來雖然已淡出螢幕，日前卻因捲入「換器官風波」，再度引起網路話題。不少社群平台瘋傳驚悚傳聞，稱李連杰疑似接受少林武僧「秋風」的心臟移植，甚至全身貼有人造皮膚，看起來像「回春」一樣。對此，李連杰好友向華強太太陳嵐，昨日（11）開直播時也鬆口李連杰狀態提升的「1關鍵」。民視 ・ 21 小時前
翁曉玲「清大教授」位置掰了！校方證實
[NOWnews今日新聞]國民黨不分區立委翁曉玲是清華大學通識中心教師，但個人的問政風格與言論經常爆發爭議，近期有學生發現，翁曉玲的教職已經被清大科法所拔掉。對此，清大證實，強調翁曉玲已經不在合聘教師...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
台美關稅談判「缺臨門一腳」 賴總統：232條款盼取得最惠國待遇
總統賴清德今（11日）出席第79屆工業節慶祝大會，談到與美國的關稅磋商進度，賴清德表示目前尚缺臨門一腳，再次承諾會好好談判，爭取降低目前暫行的20％關稅，且不疊加，也希望232條款取得最惠國待遇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
宜蘭淹水人禍？立委赴蘇澳勘災 批中央治水不能慢半拍
因鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，造成宜蘭縣溪南地區多處淹水，國民黨立委吳宗憲今天（12日）赴宜蘭勘災，對於攸關改善淹水問題的蘇澳溪分洪道工程，吳宗憲指該計畫送審至今卡關近1年未核定，批中央「治水不能再慢半拍」。中時新聞網 ・ 22 小時前
翁曉玲未獲科法所再合聘 清大撇談個人爭議強調只是師資夠了
56歲的翁曉玲現任第11屆國民黨不分區立委，她畢業於現改名為國立台北大學的國立中興大學法商學院法律學系，又取得德國慕尼黑大學法學碩士和博士學位，其夫則是曾任大法官的知名法律學者陳春生。翁曉玲學成歸國後，曾於國防大學與母校中興大學任教，從2005年進入國立清華大學...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
廣末涼子飆車破180公里！「比大谷翔平球速還快」已被移送檢方
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導日本女星廣末涼子今（2025）年4月在新東名高速公路發生追撞事故，原先傳出車速高達165公里，近日警方調查更新數據後，竟發...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 2 天前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前