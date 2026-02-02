不再是邊陲！侯友宜：五股是新北中心點 翻轉關鍵期已到

新北市長侯友宜2日出席五股區115年市長行動治理座談會議」。（張鎧乙攝）

新北市「115年市長行動治理座談會議」今（2）日於五股區公所登場，市長侯友宜親自與地方里長、民代面對面座談。侯直言，五股位居新北市「中心點」，不論人口規模或長期被視為發展邊陲，實際上卻掌握交通、產業與城市轉型的關鍵節點，未來發展「不能再等」。

侯友宜指出，五股雖僅約9萬多人口，但坐擁五股交流道、銜接多條重要幹道，長年困擾地方的五股垃圾山也正位於新北核心位置，對城市整體形象與發展影響深遠。他強調，市府已將五股列為重點治理區域，今年行動治理會議提前召開，正是因應財劃法通過後，市府將把更多資源優先投入基層建設，「區公所要的、里長反映的，能做就趕快做」。

談及交通建設，侯友宜細數新北近年捷運成果，環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌陸續到位，三鶯線今年通車，萬大－中和線明年加入營運，高峰期全面展開。他強調，新北是全國捷運建設量最大的城市，五股未來更不能缺席，五泰輕軌必須如期推動，才能支撐區域人口與產業成長。

針對地方最關心的五股垃圾山，侯友宜表示，現階段雖已逐步改善，但要「一勞永逸」，關鍵仍在洪水管制線的調整，無論是加高工程或都市計畫變更，都必須加速進行，相關議題也將持續與中央協調。他同時提到，五股交流道北出、北入工程已有具體進展，交通只要改善，搭配整體計畫，環境與生活品質將明顯不同。

展望未來，侯友宜指出，已規畫至2030年，五股人口可望突破10萬，將有3座捷運車站，具備邁向大都會的條件。他強調，城市建設是一棒接一棒，「不需要留下名字，只要這塊土地真的變更好」。

