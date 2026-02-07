不再是「全台最難訂Buffet」？他靠4字秒成功 過來人都點頭

漢來大飯店旗下「島語自助餐廳」號稱全台最難訂Buffet，有網友提供成功率高的4字訂位口訣。翻攝自臉書



吃到飽餐廳「島語」號稱全台最難訂位的Buffet，網路上提供各種訂位攻略，包括不停重撥電話、找信用卡秘書幫忙等，不過，有網友提到，根本不用那麼麻煩，只要記住4個字，幾乎都會有位子。

有網友在Threads上透露，看了大量訂位教學，原本已有撲空的心理準備，沒想到實際行動後才發現，訂位其實很簡單，只要記住4個字「去現場訂」，不論任何日期、時段或人數，服務人員幾乎都會笑瞇瞇地說：「都有位子喔！」

貼文一出，許多網友紛紛留言認證，「我直接去現場訂過兩次，平日都還會有幾個日期可以選，沒那麼難訂」、「原本1/1，2/1準時上網訂位都訂不到，結果今天看到這篇，直接去現場真的訂到了」、「沒錯，我上次吃完，直接櫃台訂下次要吃的時段，超好訂」、「沒錯，這是真的，只有直接跑現場訂才會有位置！之前在南展附近上班，幾乎都是走路過去幫朋友問日期現場訂，沒有一次沒有位置的。」

也有網友分享，平常自己去吃饗饗、旭集、urban paradise，全都是現場候位，最久等一小時，因為餐廳都會保留位子給現場的客人，真的不用打電話跟別人搶。

