不再是「歐豬」 西班牙明年預算赤字比率將低於德國

外電報導，西班牙已經走出債務陰影，西班牙明年預算赤字占GDP的比例，可望來到2.3%，將比德國還低。

外電報導，西班牙明年預算赤字占GDP比率，將縮減到比德國還低，兩國財政「風水輪流轉」，是近20年來僅見。

報導說，西班牙這個曾在歐元區危機中，受創最深的歐盟第四大經濟體，因為連年強勁的經濟成長和稅收增加，赤字持續縮減。根據西班牙央行最新預測，西班牙預算赤字，今年將連續5年下滑，2025年將降到占GDP的2.5%，明年則可望進一步縮至2.3%。

反觀德國，根據獨立顧問機構「德國經濟專家委員會」預測，德國預算赤字2026年將自今年占GDP的2.3%，升到3.1%。分析師預期，德國接下來幾年，預算赤字占GDP比例，更可能會逼近4%。

報導指出，距離歐元區債務危機落幕已經17年，當年被部分分析師貼上「歐豬四國」標籤的葡萄牙、義大利、愛爾蘭、希臘和西班牙，如今的財政走勢，反而優於當年出手穩定歐元區的德國和法國。