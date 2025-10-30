不再是「王子」！ 安德魯遭剝奪頭銜逐出溫莎城堡

英國安德魯王子與已故美國性犯罪者艾普斯坦的關係，遭到民眾質疑。

已故美國性犯罪者艾普斯坦醜聞引發民怨沸騰，英國國王查爾斯三世採取非比尋常的舉動，將弟弟安德魯王子的「王子」頭銜剝奪，並且把他逐出溫莎城堡。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，英國安德魯王子將被剝奪王子頭銜，並且被逐出他在溫莎的豪宅皇家別墅。英國廣播公司BBC報導，白金漢宮表示，英國國王查爾斯三世已經啟動正式程序，他的弟弟將改名為安德魯‧蒙巴頓‧溫莎。

美國有線電視新聞網CNN報導，白金漢宮採取了非同尋常的舉措，進一步譴責安德魯王子。白金漢宮聲明中說，他將搬到其他私人住所，搬遷將在條件允許的情況下盡快進行。據了解，王室之所以採取行動，是因為很明顯他犯了嚴重的判斷錯誤。

報導引述王室說法指出，儘管安德魯一直否認對他的指控，但相關的譴責被認為是必要的。根據報導，多年來，安德魯的行為，以及他和美國性犯罪者艾普斯坦的關係，持續受到外界檢視，現年65歲的安德魯，先前宣布，放棄使用約克公爵頭銜，但英國社會對他和王室對於相關事件的知情程度，出現愈來愈大質疑聲浪。今年4月自殺身亡的41歲美國女子朱弗里，先前指控安德魯在她青少年時期對她性虐待，朱弗里的回憶錄已經出版，內容又引發了各界對於相關議題的強烈反彈。安德魯則聲稱，從沒見過朱弗里。

珍愛生命！自殺防治安心專線1925，遭遇性侵報案110。