不再有「直美」醫師！新制要求完成訓練才能執業 吳明賢揭「醫美亂象」力挺

[Newtalk新聞] 近年醫美爭議多，甚至有未經過住院醫師的訓練，畢業就直接投身醫美的醫師，簡稱「直美」，而衛福部為整頓醫美亂象，明年起所有醫師都需完成完整醫學訓練才能執業，針對削骨、抽脂等高風險手術的醫美診所，將實施評鑑，對此，台大醫學院院長吳明賢表態指出，台大醫院每年都會收到3、4位醫美事故病人，甚至有人到院時已是植物人，因此支持實施醫美診所評鑑。

衛福部日前預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦法)，昨日與醫界40個團體討論後取得共識，拍板2019年後畢業的醫師未來須完成畢業後一般醫學訓練(PGY)才能執行醫美處置，預估明年元旦上路，等於關上「直美」大門，醫界中的「直美」是指醫學系畢業以後，沒有經過住院醫師的訓練，就「直接」投身「醫美」的現象，簡稱「直美」。

對此，吳明賢今天出席「2025智慧健康新紀元 科技賦能 促進全民健康」論壇受訪指出，國內醫師養成制度其實早已定調，「PGY沒有什麼好爭，6＋2的醫學教育改革，早就已經講得非常清楚。」也就是必須完成PGY1、PGY2臨床訓練後才具備獨立執業的基礎能力，「並不是你考試考完，有醫師執照就可以獨立執業。」

他認為實施醫美診所評鑑，目的是為了患者好，把關病人安全及醫療品質，就像醫院不時有各項評鑑，評鑑制度是對健康福祉的保障，尤其現在資訊氾濫，醫病雙方對醫療資訊掌握程度相差甚鉅，若只從網路廣告、網紅醫師等訊息來源理解醫學美容，恐不夠專業，因此需要政府出面把關協助大家判斷，直言「真的做得好，就不怕人家評鑑」。

而他也舉例表示，台大醫院每年至少收到2、3位醫美事故病患，到該院做後續處理，人數最高時，每年可收到3、4人，不少人到院時已是植物人，有些即使盡力救治，仍回天乏術，就連看似最簡單的肉毒桿菌注射，也有人打到失明，躍上媒體報導的醫美糾紛，「只是冰山一角」。

另外，針對醫美相關學會質疑，醫院評鑑遭醫策會壟斷，盼真要實施評鑑，應由學會內部執行。吳明賢也回應，評鑑委由醫策會「是專業問題，沒有壟斷之虞」，且學會設立目的是促進學術發展、實施會員教育訓練、保障會員權利、執行國際交流，如由學會執行評鑑，反而違反其設立目的，醫策會專業人員吃緊時，才會委託學會執行部分業務，且目前只有專科醫師認證委由學會執行，不包括評鑑。

