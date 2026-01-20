不再淪為「PPT戰機」? 蘇-75傳將首飛 遲到的「將軍」拚得過殲-35? 專家這樣說……

由於採用單引擎以及可與蘇-57 共享部分零件的設計，有專家認為，蘇-75 的壽命週期成本較低，適合預算有限但需要大規模部署戰機的國家。圖為蘇-57 (左)與蘇-75 (右)。 圖：翻攝自 騰訊網 看航空

[Newtalk新聞] 俄羅斯的蘇-75 戰機遲遲沒有首飛，被網友笑淪為「PPT 戰機」，不過，根據最新的《亞洲安全防務》報導：這款單引擎隱型戰鬥機計畫在 2026 年實現首飛。

這款被俄羅斯寄予厚望的「將軍」，在設計上比已經公開亮相、甚至接近服役的中國殲-35A 有優勢嗎？

對此，中國軍事專家《子桑鷹脈》今 ( 20 ) 日表示，蘇-75 本質上是一次極具俄羅斯特色的「高性價比豪賭」。它採用了非常激進的下頜進氣道和 V 形尾翼，這種設計不僅能減輕重量，還能在一定程度上兼顧隱形。但為了省錢省事，它大量套用了蘇-57 的現成零件，比如那台 AL-51 引擎和航電架構。

俄軍蘇-75戰機今年將進行首飛。 圖 : 翻攝自子桑鷹脈

相比之下，殲-35A 走的是完全不同的技術路線。蘇-75 引擎是單發，殲-35A 是雙發。在專家眼裡，單發機雖然便宜、維護簡單，但在高烈度的現代化戰場上，雙發的可靠性和冗餘度那是救命的本錢。

《子桑鷹脈》批評，蘇-75 就像是一個在預算有限、零件受限的情況下，硬是憑手藝捏出來的「低配版五代機」。它最大的優勢不在於技術超越，而在於價格。俄羅斯開出的支票很誘人：它想把單價壓到比 F-35 便宜得多，去搶那些買不起西方頂級貨的市場。

F-35A隱形戰機。(示意圖) 圖：擷取自《騰訊網》

《子桑鷹脈》認為，蘇-75 在 2026 年的首飛，與其說是技術展示，不如說是生存測試。在制裁壓力下，俄羅斯能不能搞定那些高精度的微電子和雷達晶片？能不能讓那套單發系統在 2 馬赫飛行下不出狀況？這些都是未知數。

從作戰半徑看，蘇-75 號稱能跑 3,000 公里，但這很可能是掛了副油箱的轉場航程。而殲-35A 配合加油機體系和航母平臺，作戰靈活性早就拉開了代差。這意味著，即便蘇-75 如期首飛，它在設計上頂多算是蘇-57 的簡化出口版，而殲-35A 則是真正對標全球頂尖水準的制空利劍。

解放軍殲-35隱形戰機。 圖 : 翻攝自子桑鷹脈