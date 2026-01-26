不再演苦情女！陳仙梅《豆腐媽媽》頂嘴公婆「惹怒洪都拉斯」劇透角色：會讓你討厭死

四季線上/林佩玟報導

女星陳仙梅暌違多年，再次回歸民視八點檔，這次突破以往不再哭哭啼啼、演苦情角色，在《豆腐媽媽》挑戰演出強勢的長男媳婦「嘉蓮」一角，為了家庭與丈夫（藍葦華飾演）的權益，積極爭取家業，不惜頂撞公婆、與妯娌鬧不合，讓許多觀眾看得頻搖頭直呼「嘉蓮真''顧人怨''」。

(為完)陳仙梅

尤其在最新一集劇情中，陳仙梅決定不忍了，把長期在「萬家」忍下的委屈和辛酸全部一次爆發出來，引起家庭大革命。而陳仙梅拍完這場戲後，透露飾演她婆婆的謝瓊煖也表示「真的回不出嘉蓮一句話….」因這些狀況都是事實。陳仙梅坦言《豆腐媽媽》完全將現實生活可能會發生的事情，深刻地透過劇情和演員詮釋出來，戲裡家人之間的衝突與矛盾，紮紮實實地道出每個家庭可能出現的問題。

廣告 廣告

(為完)陳仙梅

(為完)陳仙梅

因此陳仙梅在《豆腐媽媽》所演出的角色，有網友認為是「嘉蓮自己心態問題 什麼都想要 什麼都想拿」、「嘉蓮身為大嫂很沒有度量」等等，認為這角色很壞，也有一派網友認為雖然「嘉蓮」說得話都不好聽但都是事實「其實我覺得嘉蓮這樣很正常，尤其老公太老實，老婆就會想很多替他們爭取」、「嘉蓮真的演出所有媳婦的心聲...」。陳仙梅也接著透露這次接演的角色，絕對會讓觀眾跌破眼鏡，不諱言的直接笑說「讓你討厭死！」要觀眾繼續看下去。

(為完)陳仙梅

(為完)陳仙梅

(為完)陳仙梅

【看更多】

《豆腐媽媽》有新角色登場！吳皓昇崩潰「這女神的出現」讓他大喊頭痛

王瞳無預警現身攝影棚！同框《豆腐媽媽》潘奕如 引網暴動「加入演出嗎？」

謝瓊煖大爆料《豆腐媽媽》蘇晏霈拍戲「突即興加這句台詞」！意外洩「私下近況」

【追好劇】《豆腐媽媽》第24集精彩片段｜嘉蓮怒嗆萬家





更多四季線上報導

《豆腐媽媽》嘉蓮想分家「不委屈自己」的觀念你贊成嗎？

李沛綾加入《豆腐媽媽》演出！為老公「頂罪坐牢20年」卻慘遭吳皓昇背叛逼離婚

洪都拉斯《姊妹亮起來》八點檔「救人」變災難！爆破戲：女角耳膜震裂