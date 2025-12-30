不再演英雄！巨石強森崩潰演出「藥物成癮」 痛揭：活在期待下是種束縛

巨石強森（中）踏出舒適圈，打破既有形象，將所有情感與人生經驗傾注於《重擊人生》演出。采昌國際多媒體提供

由「金獎製造機」A24重磅出品、改編自UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾（Mark Kerr）真實人生故事的年度鉅作《重擊人生》（The Smashing Machine），讓巨石強森（Dwayne Johnson）徹底打破「動作硬漢」的既有框架，將格鬥選手崩裂與重生的過程演繹得淋漓盡致，更憑此作強勢問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」，獲譽是其職業生涯最真誠的代表作。

卸下無敵英雄光環 巨石強森放手一搏：這是我最具挑戰性的旅程

在影壇叱吒多年的巨石強森，向來以無敵硬漢形象深植人心，但他坦承長年活在外界期待下，反而成為一種束縛與負擔。他感性表示：「有很長一段時間，我好像總是活在別人的期待下。這幾十年來，大多不是那種我能卸下無敵形象的角色。」為了尋求突破，他決心踏出舒適圈，不以票房為唯一考量，而是將靈魂與情感全數傾注在馬克克爾這個角色中。

巨石強森表示，這次演出徹底解放了自我，讓他觸及過去從未展現的面向，他高興地直呼：「這是我職業生涯中最具挑戰性，卻也最自由、最具成就感的角色，它徹底改變了我的人生！」片中真實呈現格鬥選手在「必須最強」的壓力下，陷入藥物成癮與身心崩碎的慘烈過程，展現了巨石強森前所未見的演技深度。

繼《叢林奇航》後再續前緣 艾蜜莉布朗靠摯友默契接住彼此

本片也是巨石強森與實力派女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）繼《叢林奇航》後再度攜手合作。兩人戲外是多年摯友，在片中則飾演一對愛得濃烈卻心碎糾結的情侶。艾蜜莉布朗解釋，這次演繹的是「真實、難以馴服」的依存關係，正因為兩人私下極為熟悉，才能在鏡頭前展現細膩、微妙的情感流露。

《重擊人生》中，巨石強森（右）坦言與摯友艾蜜莉布朗（左）的默契與友誼，才能讓他無所畏懼地完成拍攝。采昌國際多媒體提供

巨石強森也回應，這份親密建立的信任感，讓他們能無所畏懼地展現脆弱，「如果我和艾蜜莉不是摯友，我不知道我們能否走到那種境地。」艾蜜莉布朗同樣憑藉片中充滿爆發力的演出，入圍本屆金球獎「最佳女配角」，兩人的強大火花成為電影最具張力的核心。

國際影評齊聲激讚 具備奧斯卡水準的震撼演出

《重擊人生》在金球獎、評論家選擇獎及威尼斯影展等大獎表現優異，更獲得全球媒體一致盛讚。《BBC》評價巨石強森的表現具備「奧斯卡水準」，《綜藝》（Variety）則盛讚他在這部犀利且充滿人性光芒的傳記片中帶來「令人驚艷的突破演出」。

《帝國雜誌》更將本片與影史經典《蠻牛》並論，稱其在殘酷擂台上找到了詩意之美。這部描述1990年代格鬥傳奇如何從名聲崩塌、藥物深淵中重新面對自我，展開「反擊人生」的《重擊人生》，將於1月23日正式在台上映。



