不再煩惱的三餐！道家人文協會一趟走進生活關懷訪視 為父女守住安心日常

▲協會提供電鍋，讓家戶父女倆能在冬天吃上熱騰騰的餐食，體貼關懷令家戶爸爸露出靦腆又開心的笑容。

【記者 李宏燁／桃園 報導】歲末將近，對弱勢家庭而言，生活往往比寒冬的氣息更加刺骨。道家人文協會持續以實際行動走入社區，於今（2）日進行桃園弱勢家庭關懷訪視行程，由協會秘書長王愍之親自帶隊，與志工團隊一同前往，透過陪伴與分享，傳遞安定人心的溫暖力量。

這次我們走進阿國（化名）的家。63歲的他，獨力扶養6歲女兒，長期罹有憂鬱症，並因關節炎與神經問題導致手指無力，受限於經濟狀況無力就診，加上睡眠品質不佳、身體疼痛與營養不均，也讓體力一天天下滑，難以負荷長時間的工作。女兒則有先天性弱視及散光，在父親身心狀態不穩定的情況下，教養上難免力有未逮，也因此較為內向，與外界互動較為退縮。家庭經濟來源僅仰賴每月數千元的補助，生活開銷捉襟見肘，近期家中電冰箱故障，生鮮食材無法妥善保存，原本再平凡不過的一餐卻成了難題，父女倆的生活因此更加不便。

▲寒冬時節，協會秘書長王愍之（左二）帶領志工前往桃園市關懷訪視弱勢家戶，傳遞安定人心的溫暖力量。

在訪視前，協會志工詳細了解阿國家中的實際狀況與需求，準備了電冰箱與電鍋，並搭配易於保存的食品與民生用品，希望能陪伴父女倆，慢慢找回屬於生活的穩定節奏。對阿國而言，能妥善保存食材、為孩子簡單準備一餐，不只是便利，更是一份讓人感到安心的踏實感。

當天，志工們親自將物資送到阿國家裡，陪著他一起整理空間、解說電器的使用方式，也和他聊著平時照顧孩子的日常點滴。阿國靦腆地說：「冰箱壞了一陣子，一直不知道該怎麼辦，有了這些，至少孩子的三餐不用擔心了。」短短一句話，道出了生活中最真實的期待。

協會秘書長王愍之表示：「每一次走進弱勢家庭中，看到的都是努力生活的身影。關懷，不只是眼前的協助，而是願意停下腳步傾聽與陪伴，理解他們正在承受的困境。我們希望做的，不只是短暫的支持，而是透過一次次的走訪，讓他們知道自己並不孤單。只要生活中最基本的需求能被好好照顧，人就能有多一點的力量，繼續向前。」

▲除了準備電冰箱與電鍋，協會也提供方便保存的食品與民生用品，陪伴家戶父女倆找回生活的穩定節奏。

道家人文協會長年投入多項社會關懷行動，期盼透過持續的陪伴與守護，讓更多弱勢家庭在艱難時刻感受到支持與溫度。願這份在歲末傳遞的溫暖，成為阿國父女迎向明日的小小力量，讓生活，慢慢好起來。（照片記者李宏燁翻攝）