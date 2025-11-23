不再獨佔？《劍星》續作徵才曝光：首發有望同步登PC與主機

韓國開發商 Shift Up 最近正式宣布，針對旗下動作遊戲《劍星》（Stellar Blade）的續作開發計畫已經開始大規模的人才招募。根據官方公開的職缺資訊顯示，這款新作被明確定位為「3A 級跨平台動作遊戲」，開發目標將同時鎖定遊戲主機和 PC 平台。

續作將會是多平台同步？（圖源：StellarBlade／Shift Up）

這項決策也能看出 Shift Up 的策略轉變，不同於首代作品初期只有在 PlayStation 5 上限時獨佔發行，續作預計將從開發階段就採取多平台同步推行的模式，讓更多玩家能第一時間體驗到遊戲內容。

根據徵才網頁中，開發團隊強調《劍星》續作將繼承前作廣受好評的戰鬥風格和故事背景，並在此基礎上追求進化後的動作體驗。目前的徵才範圍涵蓋了 3D 角色、背景美術、關卡設計師以及程式設計等多個領域。

值得一提的是，在戰鬥設計的職缺中，還特別列出了「PC 戰鬥設計師」一職，暗示了團隊在續作開發上，將會針對 PC 平台的操作手感與系統進行更深度的調整和最佳化，確保不同平台的玩家都能獲得最佳的遊戲體驗。

就在續作開發消息傳出的同時，飾演《劍星》主角「伊芙」（Eve）的配音員 Rebecca Hanssen 也通過外媒 Gamesradar 對外分享了她對遊戲成功的看法。她在受訪時表示，對於《劍星》在全球獲得的巨大迴響感到非常驚訝，並坦言在當初進行錄製工作時，自己完全沒有預料到這款作品日後會發展成這麼龐大的規模，甚至在遊戲社群中獲得大家熱烈的討論和喜愛。