不再用「蘋果原廠充電線」換這款後驚：再也回不去！內行揭慘況：沒多久就掛掉

民眾如今購買全新的iPhone時，包裝內雖有附贈一條USB-C編織充電線，但不再提供電源轉接器（豆腐頭），因此必須使用自有或另外購買的USB-C充電頭，因此就有不少網友都會乾脆一起買別廠更長的充電線。就有一名網友分享，他將使用4、5年的蘋果原廠充電線換成2公尺編織快充線後「再也回不去」，意外引起網友兩極熱議，更釣出手機維修員提醒，非原廠線材不明、插頭易鬆，建議搭配原廠線或保護套以延長使用。

一名網友日前在Threads上PO文表示，他發現自己在2026年做過最正確的決定，就是把用了4、5年的蘋果原廠充電線換成2公尺長的編織快充線，沒想到一用之後發現再也回不去，為此忍不住直呼：「接著發現以前自己不知道在堅持什麼。」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都深有同感：「懂，因為覺得原廠的對手機最好，但真的短得很不合理」、「原廠貴就算了還容易壞，當初想說全原廠比較安全結果根本智商稅」、「原廠充電線越弄越短的我一律認定是cost down，充電還要限制自由，搞啥」、「非原廠的線也要買貴一點的，真的一分錢一分貨」、「蘋果原廠線真的有點破 去找個信任的店換快充比較好。」

不過也有果粉認為，使用原廠充電線可以讓電池壽命更長：「半年內你覺得爽，但到你感覺到電池突然加速衰弱你會回頭用iPhone或者沒有快充款的，而衰弱速度會逐漸加快不可逆，如果是2、3年換一部手機的可以忽略我講的」、「之前用非原廠，已默默換回原廠…之前不知道為何要省這點錢，用沒多久就掛掉，電充很快也掉很快，而且蘋果的USB-C雖然孔跟type-C很像，但裡面不一樣，寧願多花幾百買原廠」、「但我還是覺得原廠的比較不容易壞欸，而且car play原廠線連線最穩！」

對此，就有一名前手機維修員留言建議一定要使用原廠充電線，並揭露箇中原因，這名網友表示，非原廠充電線內是未知線材，而且電子設備充電除了需要穩定的電壓之外，若使用非原廠插頭，則大小可能會有誤差，「插久了，你會發現你的充電線插著，但是可以左右搖晃的話，以後就準備要接觸不良修充電了。」

對於嫌棄原廠充電線不夠長的蘋果使用者，這名網友也指出，如今蘋果官網早就有在販售2公尺的充電線，因此除了建議民眾購買原廠充電線，他也建議害怕原廠接頭容易曲折、斷掉的網友，可以另添購充電頭保護套：「幾十塊就能解決問題了！」



