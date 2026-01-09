不再發「無」字天書 國防部：公開資訊無須逐段標示

國防部宣布無機密資訊文件，不用再逐段標示【無】。（鏡新聞）

國防部的【無】字公文引發議論，國防部今天（9日）晚間宣布，只要內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經長官同意後，公開提供的資訊，不用再逐段標示【無】，而是改為在文件頁首標示【本件屬公開資訊】。

國防部表示，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。





