不再看美臉色！以色列承認索馬利蘭 展現戰後不受束縛的外交肌肉

〔編譯陳成良／綜合報導〕歷經兩年高強度武裝衝突，以色列正展現前所未有的「外交肌肉」。透過外交承認自索馬利亞分離的「索馬利蘭」，以色列不僅在非洲之角戰略要地插旗，更向全球釋放明確信號：身為中東軍事強權，以色列在因應國家安全利益時，正大幅提升外交自主性，不再受制於國際輿論甚至美國的傳統架構。

據《華爾街日報》分析，以色列承認索馬利蘭的舉動，反映了其在加薩、黎巴嫩及對伊朗衝突中建立的自信。特拉維夫智庫「國家安全研究所」(INSS)資深研究員古特曼 (Ofer Guterman)指出，以色列現在傾向將軍事優勢轉化為外交主動權，且「較少受到他人言論約束」。

掌握紅海情資 鎖定反制胡塞武裝威脅

這項外交協議是在沒有美國公開協助下完成的，標誌著以色列對自身國際定位的轉變。分析指出，以色列已不再願意為了國際觀感而在安全利益上妥協，決心在強鄰環伺的非洲之角，建立能與阿拉伯國家平起平坐的戰略支點。

索馬利蘭坐落於紅海咽喉曼德海峽南方，具備關鍵地理價值。以色列駐聯合國大使達諾 (Danny Danon)表示，沒人能忽視索馬利蘭的戰略位置。透過此項布局，以色列在亞丁灣獲得了直接監視葉門胡塞武裝(Houthis)的平台，有助於阻斷其與索馬利亞恐怖組織「青年黨」(al-Shabaab)之間的武器走私與技術移轉。

西方安全官員評估，胡塞武裝可能企圖利用東非沿岸發動攻擊，形成對紅海航運的兩岸夾擊。以色列透過與索馬利蘭達成情報共享與安全合作，使其能獨立於美、英之外，更有效地確保其海上命脈安全。

報導指出，面對國際社會指責其破壞邊界穩定，以色列採取了「話語反制」策略。美國駐聯合國副代表布魯斯(Tammy Bruce)在安理會指出，部分國家在2025年初單方面承認巴勒斯坦建國，如今批評以色列行使外交自主權顯得偽善。以色列外長薩爾(Gideon Sa’ar)則在社交平台X強勢宣示：「沒人能決定以色列與誰建立外交關係。」

