不再秒殺 陳耀訓蛋黃酥買得到 開賣30分鐘才完售

有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥，每年只販售中秋節與農曆春節2檔時段，2026年春節檔期今（16）日中午12時30分開賣，結果不少網友在社群網路上分享「感覺變好搶了」，一直到下午1點左右才全數售完，不像過往一樣「被秒殺」，引起話題。

陳耀訓麵包埠今天開賣2026年春節檔期的蛋黃酥，邀請三金設計師推出春節限定版禮盒，裡面不只有春節祝賀詞語，還有隨機出貨的900元購物金兌換券，每盒8入售價900元，每人限購8盒。

不少網友成功搶購後，紛紛在社群軟體回報好消息，喊「訂到了！第一次搶到耶」、「終於買到陳耀訓了，身為蛋黃酥愛好者買來吃吃看，之前只吃過半顆」、「過5分鐘都還訂得到過年前的，終於不用跟機器人搶了」。

不過也有人疑惑說「這次意外的超好訂，以前都秒殺」、「今年也是蛋黃酥富翁，大家應該吃膩了變很好買」、「第一次買陳耀訓蛋黃酥，結帳完看還剩很多，所以是不用搶嗎？還以為很難買」、「這款不紅了嗎？怎麼快1點還買得到」。

陳耀訓麵包埠製作的紅土蛋黃酥爆紅後，2021年起業者使用網路系統販售，跟搶演唱會門票一樣，被認為是「史上最難搶」的蛋黃酥，一年只製作2檔，每每開賣都會秒殺，但今年中秋開始就疑似退燒，約15分鐘才完售，今天開賣的2026年春節檔期，更過了約半小時才賣光，引起討論。

