不再耗時猜病原！mNGS 縮短檢驗時間 台大王振泰、北榮馮嘉毅：望加速審查救命

當病人被送進加護病房，敗血症或嚴重感染的每一小時都攸關生死。過去等待病原培養至少要 3～5 天，在未明確找到病原前，醫師往往必須先以經驗性抗生素搶時間治療；但現在「總基因體次世代定序（mNGS）」讓臨床診斷更精準、更即時，可在 1～2 天內找出病原，成為搶救重症感染的重要工具。台大醫院感染科主任 王振泰醫師與台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科科主任 馮嘉毅醫師 指出，mNGS 已在臨床上展現價值，但制度仍需加快腳步，「技術成熟了，審查也該跟上。」

從「猜病原」到「一次看全景」：臨床診斷的大轉變

台北榮民總醫院胸腔部呼吸感染免疫科科主任馮嘉毅醫師形容，mNGS 就像一次把所有「嫌疑名單」都列出來。「過去我們必須先推測病原，再針對幾種可能性做檢驗；但臨床可能的致病來源極多，不可能每樣都做檢測。mNGS 不用預設立場，直接比對資料庫，就能在短時間內確認真正的致病原，除了正確治療，也減少抗生素過度使用的抗藥性與副作用問題。」

他也舉例，這種基因定序概念與癌症診斷的個人化治療相似：「腫瘤 NGS 幫我們精準挑對藥；感染的 mNGS 則幫我們精準挑對抗生素。核心精神都是用基因資料讓治療更快、更準。」

黃金 48 小時：每小時都可能改變結果

「敗血症的時間單位是小時，不是天。」馮嘉毅強調，提早一小時用對抗生素，結果就可能不同；mNGS 常能把等待 3～4 天的培養縮短到 1～2 天，「很多時候還能找到原本沒想到的病原。」

臺大醫院感染科主任王振泰醫師補充，傳統培養不僅耗時，敏感度也有限：「血液培養的陽性率只有五到六成，並非每種細菌或病毒都培養得出來。」mNGS 則能同時偵測細菌、病毒、黴菌與寄生蟲，大幅提升診斷率，也能避免誤用或過度使用抗生素。

臨床實例：重症感染因「快一步」而轉機

馮嘉毅分享，一名 80 多歲、長期使用免疫抑制藥物的患者，因嚴重肺炎插管進入加護病房，初期同時使用 4～5 種抗感染藥物。「後來送檢 mNGS，隔天就發現是巨細胞病毒合併肺囊蟲感染，立即精準調整用藥後，病人狀況好轉，不須再依賴呼吸器。」

王振泰也提到，台大有位腦膜炎患者，傳統檢查找不到病因，經 mNGS 才發現是廣東住血線蟲感染。「若再延遲幾天，病人可能就無法康復。感染症不同於癌症，時間與準確度決定病人的命運。」

合理使用：專家把關，發揮最大效益

mNGS 檢測成本高、報告也需專業判讀。王振泰表示，台大醫院採用「感染科專家審核機制」，由醫師評估適應症後才送檢，「在這樣的制度下，mNGS 改變診斷或治療方向的比例約有六至七成。」

他補充，台灣感染症醫學會已制定 mNGS 使用準則，明確規範適用情況與流程，「讓技術被適當使用、有效發揮。」

等待審核流程長至一年 醫盼建立互信溝通管道

mNGS 的相關檢驗產品與技術流程，其實早已取得 TFDA（食藥署） 認證。真正影響臨床應用的關鍵，在於醫院若要正式將這項檢測納入醫療服務，仍需依《特管辦法》向 醫事司 申請施行計畫、通過審查後才能執行。

王振泰指出，制度本意是為了安全把關，「但最困難的是沒有明確的時程。」「我們不怕要求多，只希望能有時間軸。例如送件後兩週給初審回覆、補件後兩週再審，讓臨床端能安心規劃。現在有醫院等了一年都沒消息，真的太久了。」

他坦言，審查單位若有疑慮，其實可以與專業學會直接對話，「學會能提供更完整的臨床資料與專家觀點，比起紙上往返更有效率。」他感慨地說：「這項技術對臨床醫師而言，真的是大旱望雲霓。希望主管機關能理解第一線的急迫感，讓制度與技術同步前進。」

馮嘉毅也表示，這項技術在臨床上已使用一、兩年，成效明確，「希望主管機關、醫界與廠商能在品質與效率之間取得平衡，讓病人不要因行政程序錯失治療時機。」

未來展望：從找病原到監測抗藥性

馮嘉毅指出，目前的 mNGS 雖能迅速找出病原，但在「抗藥性監測」仍有限，「若未來能將與抗藥性相關的基因納入分析，就能同時知道病原是誰、以及它對哪些藥物有抗性，這會讓治療更精準。」

王振泰也認為，這樣的技術發展將有助臨床更快選擇正確抗生素，減少不必要的後線用藥與抗藥壓力，「當這些資訊能更快回饋臨床，感染控制的整體效率也會提升。」

兩位主任也都提到，感染症與腫瘤的基因定序檢測性質截然不同。馮嘉毅表示：「癌症治療可以規畫，但感染症是分秒必爭；時間就是病人的生命。」王振泰也強調：「感染症若能及時診斷並給予正確治療，病人往往能完全康復；但腫瘤即使診斷確立，治療仍需長期觀察，急迫性與決策節奏完全不同。」

信任與效率並行，讓技術真正回到病人

王振泰語重心長，「行醫三十多年，我覺得最退步的是信任。」病人與醫師、主管機關與臨床之間都需要更多互信。「臨床醫師不是想省步驟，而是希望把時間花在病人身上。希望制度能聽見第一線的聲音，讓技術真正落地。」

文／楊依嘉 圖／楊紹楚

