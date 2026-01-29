不再被迫露個資！虎航工作證刪中文姓氏 空服員工會籲國籍航空公司跟進

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣虎航昨（28）日宣布，為保障員工隱私與人身安全，自2月1日起移除員工工作證上的中文姓氏，並改以英文別名呈現。對此，桃園市空服員職業工會今（29）日呼籲其他國籍航空公司應比照辦理，避免空服員在機上「被迫公開全名、暴露個資」。

台灣虎航昨日宣布，自2月1日起移除員工工作證上的中文姓氏，並改以英文別名呈現。（圖／翻攝台灣虎航臉書）

台灣虎航表示，自今年2月1日起，第一線人員可依個人意願申請新版工作證或名牌，移除中文姓名，改以英文別名呈現，在維持服務識別的同時，也兼顧員工隱私與安全。空服員工會隨後發布聲明，點名 中華航空、長榮航空、星宇航空 等國籍航空應立即跟進，不要再讓空服員於執勤時公開全名。

空服員工會表示，長期以來多數國籍航空規定空服員名牌須揭露全名，導致部分乘客可透過姓名搜尋員工個資與社群帳號，甚至衍生騷擾情形，不僅模糊工作與私生活的界線，也對第一線員工造成實質心理壓力與安全風險。

依《職業安全衛生法》第6條，雇主有義務預防勞工因執行職務而遭受身體或精神不法侵害，而過度揭露個資正是現代職場中經常被忽略、卻實際存在的風險。近年日本已有不少職場推動「商用名稱」制度，協助員工區隔工作與私生活；因此工會早在去年6月即建議國籍航空停止揭露全名，以強化第一線人員的隱私保護。

工會認為，台灣虎航的作法具有高度示範意義，不僅提供第一線人員更具彈性的選擇，也傳達尊重員工隱私與尊嚴的態度。揭露全名看似細節，實則高度象徵勞動權益與安全保障；停止公開全名，不只是制度調整，更是對第一線員工更實質、也更具尊重的保護。

