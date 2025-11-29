不再變黃了！花椰菜「加1物」密封放冷藏「保鮮7天」像剛買 實測結果曝

生活中心／羅欣怡報導

粉專「蜜雪兒減醣實驗室」教大家保存花椰菜的妙招。（圖／翻攝自《蜜雪兒減醣實驗室 Michelle Low Carb Diet Laboratory》）

綠花椰菜營養價值高，被視為具有抗癌效果的健康蔬菜，但買回家若沒立即料理，常常放幾天就開始變黃。對此，料理達人、部落客「蜜雪兒」分享了她實測有效的保存祕訣，只要將綠花椰菜放入塑膠袋，加入幾顆冰塊並綁緊袋口，再放入冰箱冷藏，7至10天後仍能保持翠綠新鮮，如同剛買回來的一樣。

蜜雪兒在「蜜雪兒減醣實驗室」粉專上分享，她特地買了3顆花椰菜回家做實驗，做法很簡單，只需把花椰菜放進塑膠袋，再放入冰塊或少量清水，綁緊袋口後冷藏即可。她解釋，冰塊會在冰箱中慢慢融化，維持適度濕度，使花椰菜不會泡水、變黃或腐爛。若家中沒有冰塊，加入少許清水也能達到相同效果。

花椰菜加了冰塊後放「冷藏」，可保鮮一星期。（圖／翻攝自《蜜雪兒減醣實驗室 Michelle Low Carb Diet Laboratory》）

貼文曝光後掀起熱烈迴響，許多家庭主婦實測後都大讚有效：「真的能保持翠綠」、「試過之後超有感」、「再也不用急著買回家就煮」。

也有網友分享其他保存方式，例如用沾濕的廚房紙巾包住菜梗，或是用濕紙巾覆蓋葉片再裝入塑膠袋冷藏，同樣能讓花椰菜維持鮮綠數天不變色。

