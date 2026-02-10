不再讓學生死記硬背！日韓教育改「引導式教育」卻惹民怨





長期以來，日本與韓國的教育模式常被標籤為「填鴨式」與「考試地獄」。然而，面對 AI 時代的衝擊與全球產業結構轉型，這兩大東亞教育強國正悄然進行一場教育革命。

兩國政府自2022年開始，正積極將「填鴨式」教育改成「引導式」教育，不再強迫學生死記硬背，希望培養學生擁有獨立思考、搜集資訊並解決複雜問題的能力。

日本：強調自主探索

從高中開始，全面增設「綜合性探究時間」。學生自主在生活中發現有趣、好奇的議題，並實際從圖書館、訪談、數據庫中尋找解答，過程中他們也要學會辨別資訊的真假、進行比對跟分析，最後製作成報告並公開演說。



除此之外，日本也推動「GIGA School」計畫，實現「一人一機」（Chromebook 或 iPad），讓學生能夠在搜集資料的過程中更熟練的運用數位工具。

韓國：啟動「學分制」

韓國教育部透過 2022 年課綱修訂，將教育主權交還給學生，並重塑傳統教學模式，並在2025年正式實施。



學生可依未來職涯規劃或興趣選修科目，如「AI 數據科學」、「媒體溝通」或「文學與影像」，打破「全班讀同樣課本」的填鴨模式；政府也投入數千億韓元培訓「領航教師」，將教學重點從「教師給予資訊」轉向「引導學生提問」。

面臨的現實難題

雖然一切似乎正往好的方向發展，但還有許多現實面沒有跟上。例如大學的考招制度沒有同步，大學入試仍以標準化考題為主，造成學生與家長「兩頭空」的焦慮，家長也反而投入更多補習費，造讓孩子的休息時間更少。另外，這種學習制度因為沒有標準答案，老師的引導、作業的批改，也讓教師的工作量跟壓力超載。

也讓許多人質疑這種學習方式只適合有錢、有資源的孩子玩，最終大學入學看得還是填鴨式教育的結果。

教育的改革已啟動，但要真正開花結果，仍需要制度、資源與社會觀念的全面配合。否則就算學會了獨立思考與探究精神，沒有公平的環境與支持，仍可能淪為「有資源者的特權遊戲」，讓那些努力卻資源不足的孩子無法真正受益、更感覺社會的不公。

