不再讓悲劇重演！卓冠廷肯定新北工務局聽進建議 三峽北大國小前行人護欄全面施作
政治中心／綜合報導
半年前三峽北大國小前的汽車衝撞事件，帶走3條無辜性命，造成12人輕重傷，民進黨新北市議員卓冠廷表示，「一直在想，到底我們能多做什麼，有機會讓這樣的憾事不再發生。當時我們進行多次會勘，除了設置減速丘以外，也要有行人的實體防護。」
上個月，卓冠廷質詢工務局長，因為北大國小前車輛暴衝的路段，一面仍然只有標線型人行道和毫無防阻力的黃色軟管。局長現場答應改進以外，一個月內就有共識：
1. 現狀寬度足夠地方，設置實體人行道
2. 現狀寬度較窄地方，一樣加設實體護欄
上週，卓冠廷當面向侯市長與局長再次請命，預計今年年底（也就是下個月）就會完成施工。
最後卓冠廷也在臉書表示，「悲劇發生，我們不只悲痛。更要預防，更有責任求好，打造安全學區的典範。一起加油吧！」
