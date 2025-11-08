不再躺走廊！急診壅塞石崇良提解方：明年擬推「專屬病床區」

記者簡浩正／台北報導

台大醫院急診處偶爾會出現等待的病人躺走廊甚至滿到大廳。（圖／資料照）

國內急診壅塞不是新聞，醫學中心如台大醫院不時就會看到等待的病人躺走廊甚至滿到大廳。繼UCC試辦上路後，衛福部長石崇良再拋出新做法，明年擬參考國外急診「短期停留單位」，讓須接受治療患者在急診有獨立空間，健保給付比照急性一般病床 ，以解急診壅塞。讓病人在急診停留過程中得到應有的照顧跟品質。

台灣醫務管理學會、台灣醫院協會與醫策會昨舉行「2025台灣健康照護聯合學術研討會——醫療數位與綠能雙軸轉型」，石崇良發表主題演講時表示，針對急診，將改善急診觀察床制度與照護品質。

衛福部長石崇良規劃讓大醫院急診有專屬病床區，讓患者「短期停留」。（圖／記者簡浩正攝影）

急診醫師出身的石崇良，上任時即喊出最想解決問題就是急診壅塞、人力缺口等問題。他會後接受媒體採訪表示，自己過去在急診時，就遇不少病人其實48到72小時就可以回家，但又需要接受治療，因此盼讓這些人有獨立空間，而不是留在走廊；國外則稱為「短期停留單位」。

他進一步說明，現在規劃讓大醫院急診有專屬病床區讓患者「短期停留」，且這些患者在急診不是只有觀察，而是真的在接受治療，也避免出現急診候床病患在走廊候床。



石崇良舉例，過去急診「觀察床」概念，是等待診斷後安排住院或轉院；現在要提升到患者可得到照顧，例如肺炎病患可以在急診先打抗生素，觀察進展，若病況沒有惡化，就可回家接受「在宅急症照護」，或以「非住院靜脈注射抗病菌藥物（OPAT）」方式治療。

他說，急診開設病床區預計明年推動，健保給付擬比照急性一般病床的診察費和護理費；盼藉增設獨立空間，把病床空下來、讓真正重症的患者收住院， 以解急診壅塞，同時照顧病人隱私。

