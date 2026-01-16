不再迷信名校招牌！科大席次暴增76% 「務實就業」成高中生首選

115學測本週登場，全台考生進入最後衝刺。大學問網站於學測前夕揭露升學趨勢，用過去一年累計5,468萬筆GA4（Google Analytics）大數據分析發現，高中生選系出現明顯結構性轉變，「務實就業」與「都會生活圈」成為關鍵考量。在2026年前200大熱門科系中，科技大學席次從17名擴增至30名，成長率高達76%，成為最大亮點。

科大整體名次大幅上揚

數據顯示，科大科系不僅入榜數量增加，排名更呈現爆發式成長。根據統計，2026年擠進總榜前50強的科大熱門系所，其排名較去年平均大幅躍升145個名次；若放寬至前200大榜單，所有入榜的科大系所平均名次也上升了100名。

這股趨勢反映出，在就業市場競爭激烈的環境下，高中生對於擁有「產學連結」與「專業證照」保障的科大認同度顯著提升，選系策略更趨向就業導向。

都會國立科大吸票力爆發

榜單中，位處都會產業聚落的國立科大表現最為突出。國立臺灣科技大學與國立臺北科技大學的電資相關科系，平均名次上升約200名，其中臺科大電機工程系由第365名躍升至第95名，北科大電機工程系則從617名大幅前進至第161名。

商管與設計領域方面，國立臺北商業大學企業管理系上升273名至第194名；國立臺中科技大學多媒體設計系挺進第61名。南部的國立高雄科技大學多個重點科系名次明顯前進，如應用日語系由572名升至239名、金融系由571名升至278名；國立臺北護理健康大學護理系則穩居第52名。

醫藥與專業科系成私校黑馬

在「選系重於選校」的趨勢下，具備國考與專業保障的私校同樣亮眼。嘉南藥理大學藥學系在2026年排名奪冠，成為科大中領先全國的大學；大仁科技大學藥學系名列第27名。

醫護領域方面，長庚科國立臺北護理健康大學護理系穩居第52名，技大學護理系提升至第42名；弘光科技大學物理治療系排名第147名，護理系則由541名上升至245名。

設計類別則見黑馬，台中都會區的嶺東科技大學數位媒體設計系排名第193名；新北市蛋黃區的致理科技大學多媒體設計系名次大幅前進451名，來到第255名。

專家：升學板塊向「都會實務圈」移動

大學問網站執行長魏佳卉分析，這份數據揭示了升學板塊正向「都會實務圈」移動的明確趨勢。她指出，無論是電資、醫護或設計商管領域，凡能提供豐富都會實習資源及明確證照路徑的校系，已成為今年升學市場的主流選擇。

最後補充，完整「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」將於1月底正式上線，屆時將為考生提供更完整的志願選填參考。