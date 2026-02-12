不再遙遠的守護 琉球醫療全面升級 鄉親肯定縣府用心

▲屏東縣政府推動琉球鄉醫療升級，成功促成多位琉球優秀醫師返鄉服務。

【記者 王靚慧／屏東 報導】為了讓琉球鄉親在家鄉能得到更好的醫療照護，屏東縣政府持續推動離島醫療服務升級，今（12）日在琉球鄉信仰中心三隆宮舉辦醫療服務升級記者會，縣長周春米偕同立法委員徐富癸、健保署高屏業務組林純美組長等人，向鄉親說明縣府優化琉球醫療的各項具體措施，鄉親們表示，住在離島也能享有和本島一樣的醫療品質，肯定縣府的用心。

縣長周春米表示，對琉球鄉親而言，衛生所是重要的醫療倚靠，離島醫療資源取得不易，縣府深知其迫切性，因此積極向中央爭取經費與設備支持，同步編列預算導入醫學中心等級腸胃鏡及多項先進檢查設備，並媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及全民健康保險琉球鄉醫療給付效益提升計畫（IDS）執行醫院，包括安泰、輔英、部立屏東醫院、阮綜合醫院的專科資源進場，真正落實「在地醫療、就近照顧」。

周縣長說，琉球鄉衛生所一年365天、一天24小時都有醫療團隊進駐服務，目前5位衛生所醫師皆為琉球子弟，另有部立屏東醫院支援2位醫師投入腸胃鏡檢查與治療工作，也同樣是來自琉球鄉，今天就聽到許多鄉親表示「看到自己家鄉的孩子回來服務，心裡特別踏實！」希望未來醫療不只是制度上的提升，更是情感上的連結與安心感的累積。

立委徐富癸指出，每年超過120萬名旅客造訪琉球，醫療量能必須與觀光發展同步提升。過去IDS計畫沿用20年前標準，醫師人力與給付制度未能因應現況，經向衛福部反映爭取後，現已調整假日與夜間待診機制，提升人力補助標準，讓醫療團隊能專心看診、不再一人身兼數職。醫療升級後，減少了緊急狀況轉送本島的焦慮，生活品質明顯改善。

健保署高屏業務組林純美組長表示，自民國89年實施IDS計畫以來，持續優化山地離島醫療服務。115年起強化假日與夜間待診制度，重症轉診由護理人員隨同照護至本島，並提高醫事人員補助費用一倍，確保醫療團隊穩定留任。除了軟硬體升級，醫療可近性亦同步提升。未來巡迴醫療車將深入社區提供居家醫療與照護服務，衛生所也不定期進入社區設站辦理成人健檢、整合式篩檢與疫苗接種，讓健康服務主動走入生活。

縣府衛生局長張秀君表示，本次升級特別感謝衛福部照護司補助醫療儀器、巡迴醫療車及空間整修費用，縣府同步改善衛生所室內空間設計，未來將投入3,000萬元辦理耐震補強與內部整修工程，打造更安全、友善且符合現代醫療需求的環境，健保署亦支持增加假日醫師、護理師及藥師人力。

目前琉球鄉衛生所門診涵蓋牙科、腎臟科、復健科、骨科、兒科、婦產科，並自今年1月新增腸胃科，同時提供洗腎、復健服務，以及眼科與皮膚科遠距醫療，並結合醫學中心資源建置東琉慢性病區域聯防機制，強化慢性病個案管理。

衛生局進一步說明，本次醫療升級成功促成多位琉球優秀醫師返鄉服務，未來由5位衛生所醫師及IDS專科醫師共同組成長期醫療團隊，並與東港衛生所建立區域聯防機制，由家醫科、胸腔內科及急診科醫師跨區支援，打造更具韌性的醫療照護網絡。

許多長者表示，以往慢性病回診需舟車勞頓，如今在地就能完整治療與追蹤，減輕家屬負擔，這樣的改變讓醫療不再遙遠，而是隨時守護在身邊。（圖／屏東縣政府提供）