不再避談總統議題 盧秀燕專訪談「民進黨執政太久」應思考2028政黨再輪替「對民進黨不是壞事」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導
台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席後，又遭逢台中爆發非洲豬瘟等危機使政治聲望嚴重受挫，在政壇有逐漸「邊緣化」趨勢，過去都避談總統選舉、國政議題的她近日終於也開始公開表達想法。盧秀燕談及民進黨長期執政離民意愈來愈遠，還有各種弊案，台灣民主制度經過三次政黨輪替，已經很穩定，國民黨也經歷二次政黨輪替後檢討改進。民眾應該思考2028再次政黨輪替，如果有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、對人民應該是好事。
盧秀燕接受聯合報專訪並於今日刊出，她表示台灣近年來選舉結果都由民進黨執政，從前總統蔡英文到現任賴清德總統，民進黨再次政黨輪替後已執政十年，盧秀燕認為「我覺得夠了」，因為一個政黨太過長久執政，本身進步性小、防腐性差，可以看出，民進黨各種問題跑出來，離民意遠了。
盧秀燕以大罷免為例，包括民進黨內、基層都說不可為，更不要說其他政黨和外界輿論，都認為剛選完就讓大家好好做事，但最後仍走到罷免投票，卻一席都沒有通過，盧秀燕批評「執政黨距離民意很遠，才會在政治上重大判斷失誤」，甚至連民進黨內的民調都失誤，導致罷免全部失敗，完全不在民調或預估內。
盧秀燕認為，民進黨長久執政，不僅離民意愈來愈遠，各種弊案也會跑出來，包括光電弊案，治安問題，南部有城市被開了十多槍，到現在還只說「可能會逮到歹徒」。很多公職人員鬧緋聞，交女友，影響國安，甚至總統府、外交部內有匪諜，而且還不是少數，都非常嚴重。
盧秀燕也說，民進黨這幾年大量酬庸人事，包括先前曾傳出的台肥董事長人選等；綠營覺得穩穩掌握政權與司法，因此防腐機制變差了，弊案跑出來了。
盧秀燕表示，過去大家給民進黨機會，希望透過民進黨執政，建立政黨輪替，現在政黨已輪替三次已相當穩定；民進黨到2026年已連續執政10年，民眾應該重新思考。她認為如果2028年政黨再次輪替，對民進黨也不是壞事。
盧秀燕指出，國民黨被二次政黨輪替，檢討做不好的地方，擺脫陋習，更加勇敢謙卑，在沒有任何資源甚至被打壓下，從民主制度中學習、成長、精進；二次政黨輪替對國民黨不是壞事，同樣，如果有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、對人民應該是好事。
