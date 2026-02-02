不再閃躲 韓斜槓才女李瀧新書寫下與死亡共存的人生

李瀧帶著新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》來台，讓粉絲不只聽見她的音樂。（邊走邊聽有限公司 提供）

韓國獨立音樂人李瀧（Lang Lee）在新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》中，首次攤開她長期與「死亡共存」的生命狀態。她把人生低谷、自我修復與尚未痊癒的傷口寫進書裡，形容這本書是一封寫給世界的自我介紹信，不為解釋，不為求理解，讓台灣粉絲不只聽見她的音樂，也真正認識音樂之外的李瀧，她就是這樣活到現在的。

這本書也是李瀧第一次正面書寫原生家庭的結構性失序。她以尖銳卻克制的筆觸，梳理自己、母親、姊姊與家族女性之間錯綜複雜的關係，將家暴、精神疾病、身體創傷、精神解離與姊姊離世的經驗一一寫下。她拒絕為痛苦尋找出口，也不將創傷浪漫化，而是讓那些長期無法被說出口的經驗，保持原貌地存在於文字之中。

拒絕將痛苦浪漫化，李瀧在書中直視原生家庭失序、創傷與失去，讓那些長期無法被說出口的經驗，留在文字裡。（邊走邊聽有限公司 提供）

事實上，李瀧早在2019年便開始構思這本書，最初只是想透過家族女性的聲音，記錄屬於她們的歷史。直到2021年接到日本文藝雜誌以「母親」為主題的邀稿，她才決定以記者身分訪問母親，寫下〈母親與女兒們的瘋女人歷史〉一文。文章發表後引發熱烈迴響，也讓她踏上長達4年的寫作歷程。她坦言每完成一個章節都極為痛苦，必須反覆挖掘、消化與整合最深層的記憶，而陪她走完全程的，是每兩個月一次、往往長達數小時的編輯對話。

新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》台灣獨佔版以赤紅色書封與手工車縫線限量推出。（邊走邊聽有限公司 提供）

《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》去年於日本發行後，首刷五千本迅速售罄。台灣獨佔版以赤紅色書封與手工車縫線限量推出，並收錄李瀧零歲至39歲的生命年表、寫真，以及母親歷時7個月、試圖與她對話的親筆書信，以多重敘事視角呈現。李瀧也將於2月4日誠品松菸、2月6日高雄承風書店、2月7日台北國際書展舉辦新書分享會，邀請台灣讀者一起看見她持續活下去的樣子。

