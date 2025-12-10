不再隱忍 中高齡婦女家暴通報增

勵馨基金會10日舉辦「2025年歲末傳愛記者會」，邀請服務對象分享歷程。（林良齊攝）

根據勵馨基金會統計，近年中高齡婦女入住庇護家園比率快速上升，從2021年的14％上升至2024年的25％，勵馨基金會表示，中高齡受暴婦女較過去熟悉的受暴婦女樣態，還有健康惡化、就業受限與照顧壓力等問題，社工也要具備更多不同知能，以面對更多不同挑戰。

依衛福部統計，2024年家庭暴力樣態以親密關係暴力最常見，件數已達6萬3122件，相較於過去年齡主要集中於40歲以下民眾為多，近年40歲以上的通報件數已越來越多。

勵馨基金會執行長王玥好說，以勵馨基金會全台灣16個安置家園來看，2024年共安置351名婦女、69名兒少，中高齡婦女比例從2021年的14％成長至25％，除了議題與過往不同外，更有多數安置兒少面臨創傷反應與身心困擾等，讓安置時間拉長、需求強度增加。

勵馨基金會研究發展處長曹宜蓁認為，部分受家暴婦女會因為孩子等原因隱忍，等到孩子長大或自立後再對外求助，而且過去婦女可能會認為讓家裡的事情曝光很丟臉，但隨著社會氛圍改變認知到「家暴就是不對的事」，也是中高齡婦女家庭暴力通報增加的原因。

但曹宜蓁說，中高齡庇護婦女與過去熟悉的樣態並不相同，可能因為老化醫療需求增加，社工也要增加更多相關知能。

勵馨基金會邀請曾入住家園的受暴婦女小玉（化名）及小雪（化名）分享入住經驗。小玉說，原本為了孩子長期隱忍家暴，直到某天孩子說「我要殺了爸爸」後讓她決定要脫離家暴環境，從入住庇護家園到自立感謝勵馨給予她安心居住空間，讓她做好經濟預備；小雪則表示，自己是拿到4張保護令後才選擇庇護家園，感謝庇護家園陪伴她解決孩子教育、就醫及法律等問題。