不再青睞「鐵飯碗」？台南公職招考錄取率飆升

公職光環退燒？台南市職訓中心約聘僱招考錄取率相較13年前大幅提高。（台南市職訓中心提供／程炳璋台南傳真）

公職光環消退了？台南市今年11月2度招考約聘雇人員，5月錄取率40％、11月錄取率36％，相較10多年前11 ％的平均錄取率有大幅提升，台南市勞工局職訓中心統計顯示，報考人數變少，到考率更低，因此錄取率提升。有長期約聘人員認為，台灣科技業薪水高、調薪快，民眾已不再青睞「鐵飯碗」。

台南市政府自民國101年起，每年2次舉辦約聘僱與臨時人員公開招考，平均每次都開出20多個職缺，今年各在5月、11月辦理，5月時因實施交通助理員新制，開缺35人稍多，有98人報名，審核93人合格，最後68人到考。

今年最後1次約聘僱公職招考11月29日在新市國小完成，統計有13個公家機關開出23個職缺，報考90多人，審核80人合格，最終到考55人。

台南市今年2度公職招考錄取率各為40％、36％，比起開辦時約11％、12％的狀況，平均錄取率大幅提升，不只報考人數比10幾年前少很多，實際到考者更低，令人質疑公職光環褪色。

台南市政府1名李姓約雇人員，15年前進入政府單位，從每月2萬多起薪，每次3％調薪，工作15年調到4萬初。

他表示，台灣社會10幾年前景氣差，社會多數人瘋搶進入政府擔任公職。現在AI產業起步，科技業薪水高，民間企業加薪更快，反觀公職福利變少、民眾投訴與檢舉量變多，工作時還有上級壓力，已不再被視為「穩定的鐵飯碗」。

台南市勞工局職訓中心主任梁偉玲表示，職訓中心未針對公職錄取數據作分析，現有政府約聘雇公職平均起薪約3萬多，若是5等1階職務，可達3萬8000元。她觀察認為，少子化、個人對工作選擇改變、更偏愛彈性工時的職業都是報考不熱絡的原因。

