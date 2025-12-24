不再靠運氣！川普政府廢除H-1B抽籤制 優先核發高薪技術移工

美國國土安全部23日宣布H-1B工作簽證制度重大變革，將以加權選擇制取代實施多年的抽籤制度，優先核發給高薪資、高技術的外籍勞工。此舉是美國總統川普（Donald Trump）政府針對該簽證計畫進行的一系列改革行動之一。

美國川普政府宣布 H-1B工作簽證制度重大變革。 （資料照／《美聯社》）

《美聯社》報導，美國公民及移民服務局發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）表示，現行的隨機抽籤程序遭到美國雇主的剝削與濫用，這些雇主主要尋求引進願意接受比美國勞工更低薪資的外籍員工。新規則將實施加權篩選機制，提高H-1B簽證分配給高技術與高薪資外籍勞工的機率。

新制度將於2026年2月27日生效，適用於即將到來的H-1B配額登記季。官方新聞稿指出，此政策與政府其他重大改革一致，包括川普今年稍早簽署的行政命令，要求雇主為每張H-1B簽證額外支付10萬美元（約315萬元新台幣）的年費，該規定目前正面臨法律挑戰。川普政府同時推出100萬美元（約3150萬元新台幣）的「金卡」簽證，作為富裕人士取得美國公民身份的途徑。

美國 H-1B簽證將優先核發給高薪資、高技術的外籍勞工。 （示意圖／《美聯社》）

根據歷史數據，H-1B簽證過去透過抽籤方式發放。今年亞馬遜以超過1萬張獲批簽證成為最大受惠企業，其後依序為塔塔諮詢服務公司、微軟、蘋果與谷歌。加州擁有最高密度的H-1B勞工。該計畫每年核發新簽證數量上限為6萬5000張，另外為擁有碩士或更高學位者額外提供2萬張。

支持者認為，H-1B計畫是聘僱醫療保健人員與教育工作者的重要管道，能推動美國創新與經濟成長，讓雇主得以填補專業領域職缺。批評者則主張，簽證經常流向入門職位而非需要專業技能的資深職務。儘管該計畫旨在防止壓低薪資或取代美國勞工，批評者指出，企業可透過將職位歸類為最低技術等級來支付較低薪資，即使受聘員工實際擁有更豐富經驗。

