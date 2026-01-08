即時中心／林耿郁報導

美國參議院昨（8）日表決通過一項新的《戰爭權力決議案》，限制川普若要進一步對委內瑞拉採取軍事行動，必須取得國會授權；由於共和黨在參議院佔多數席次，因此本次部分自家人「倒戈」，讓川普暴跳如雷，反批這些同黨議員應該「感到羞愧（ashamed）」。

停止入侵！綜合外媒報導，參議院以52比47的票數通過程序表決，限制川普繼續對委內瑞拉發動攻擊；此舉形同國會政治表態，不許川普繼續繞過監督，恣意發動武力入侵。

但這份決議案最終是否能成為正式法律仍有變數，因為法案必須經過同為共和黨掌控的眾院通過；並且川普已經暗示，就算兩院都通過，將對本案行使「總統否決權」抵抗。

川普在Truth Social上點名5位「跑票」的共和黨參議員，應該為那些剛剛與民主黨站在一起、企圖剝奪我們行使戰鬥和保衛美利堅合眾國之權力的參議員感到羞恥。他認為這五人都不應該再有機會當選公職；這次投票嚴重削弱了美國的自衛能力與國家安全，並阻礙總統作為三軍統帥的權限。

「無論如何，儘管他們的愚蠢、《戰爭權力法案》本身就是違憲的」，川普痛批這部法律完全違反憲法第二條。所有歷任總統以及他們的司法部都曾做出相同結論；但他並未說明「歷任總統」指的是哪些人。

「然而，參議院下週將就同一議題進行一次更重要的表決。」川普在文末寫道，意思是即使眾議院也意外過關，他也將行使總統否決權（Presidential veto），一旦總統行使這項權力，除非參、眾兩院各湊齊三分之二絕對多數，否則無法成為正式法律案件；反之，若超過三分之二參眾議員同意，則即使川普再不情願，法律也會正式生效。

目前共和黨在參議院掌握53個席次，民主黨45席，獨立派為2席；眾議院方面，共和黨握有218席次、民主黨則僅有213席次。





原文出處：快新聞／不准亂搞！參院決議「禁對委內瑞拉再動武」 川普暴怒回應了

