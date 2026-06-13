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美國華盛頓聯邦法官近日駁回川普政府的請求，堅持不暫緩「將川普名字從甘迺迪表演藝術中心移除」的命令。法官強調，只有國會擁有該中心的命名權，此裁決也獲得上訴法院支持，川普之名必須限期拆除。

根據路透社（Reuters）報導，美國華盛頓聯邦地區法院法官 Christopher Cooper 駁回了川普政府的緊急請求，拒絕在案件上訴期間暫緩執行移除命令。隨後，哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院也同樣否決了政府的暫緩申請，這意味著川普的名字必須按時從該藝術中心消失。

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這起訴訟是由民主黨籍聯邦眾議員 Joyce Beatty 提起。法官 Christopher Cooper 在5月29日裁定，只有美國國會（Congress）有權為這座紀念前總統 John F. Kennedy 的國家級地標重新命名。根據法院命令，甘迺迪中心必須在週五深夜11點59分前，將川普的名字從建築物外牆、官方網站及所有宣傳文宣中徹底移除。

甘迺迪表演藝術中心於1971年開幕，旨在紀念1963年遇刺身亡的 John F. Kennedy。然而，川普在去年撤換了數名董事會成員，新董事會隨即在12月投票通過將川普的名字加入中心名稱。儘管政府律師辯稱，在訴訟最終結果出爐前就急著拆除招牌「毫無意義」，但這番說詞顯然未獲得法官認同。

原文出處：不准冠名！美法官堅持移除甘迺迪中心「川普」大名

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