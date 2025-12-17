不准唱衰中國房市！小紅書、抖音遭北京約談

▲中國近年經濟下行，房市泡沫也接連破裂。恆大，碧桂園相繼倒下後，另一房地產開發大商-萬科集團的危機，也開始浮上檯面。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國近年經濟下行，年輕人開始對大環境失去信心，不再熱衷於投入工作攀升社會階級，房市泡沫更是拖垮了許多家庭的資產收支，買房買車、成家生子等人生目標不再具有吸引力。近來中國網路上也流傳不少有關房市的負面消息，北京市住建委甚至為此約談小紅書、抖音等多家平台，要求清除「製造市場恐慌，擾亂市場秩序」的違規訊息。

根據《央視》報導，近期部分自媒體帳號，於網路上唱衰北京樓市、製造市場恐慌、散布不實資訊、虛假房源引流等違規資訊，嚴重擾亂市場秩序。北京市住建委為加強網路生態治理，遏制房地產領域的網路亂象，本月已聯合多個政府部門，對抖音、小紅書、貝殼、58同城、閒魚、鏈家、我愛我家、麥田等平台進行約談。

廣告 廣告

會議中，北京市政府要求各平台，立即進行全面自查，及時下架違規資訊、處置違規帳號，加速建立完善常態化產業內容的內審機制，在相關部門督導下，58同城、抖音、小紅書、閒魚、貝殼等網站，已累計自查清理各類違法違規及不良訊息1.7萬餘條。

此外，各平台還處置了所謂「放大市場波動、販賣焦慮、臆測政策、傳播虛假內容博取流量、誤導預期促成交」的違規房產類賬號及直播間，多達約2300個，包含北京公寓、老李谈京房、銳哥金融視野、北京海哥看房等。

恆大，碧桂園相繼倒下後，萬科集團也不妙

要注意的是，在北京大舉整治房地產網路亂象之際，中國知名地產發展商萬科，被踢爆向部分貸款機構尋求延遲支付利息，還要求部分債權人能給更多時間，以便制定整體的債務方案。

《香港經濟日報》引述評級機構惠譽認為，萬科違約風險加劇，截至9月底，該集團的可用現金已從6月底的690億元人民幣，降到600億元人民幣，還有約60億元的資本市場債務將於本月到期，另有120億元人民幣的債務將於2026年到期，如果沒有股東的支持，該公司可能無法償還這些到期債務。

外界高度關注萬科最大股東-深圳地鐵是否會出手相救，但要想「無上限金援」，恐怕困難重重。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

巷仔內／「老鼠人」席捲中國！折射年輕世代對經濟的焦慮與轉變

中國年輕人不只躺平「老鼠人」對生活倦怠 改寫消費模式

中國人仇日太誇張！美容師「虐打柴犬」小粉紅叫好 日網炸鍋