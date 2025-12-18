不准唱衰房市 中共出手要社群加強監管

中國境內房地產市場低迷，爛尾樓現象湧現。(Canva)

中國房地產市場持續低迷，中國政府進一步收緊相關言論控管。北京市住房和城鄉建設委員會17日表示，為整治房地產領域網路「亂象」，已聯合多個部門約談抖音、小紅書、貝殼、58同城、閒魚、鏈家、我愛我家、麥田等多家社群與房產平台，要求加強內容審核與管理。





中國官方指出，部分自媒體帳號在網路上發布「唱衰北京樓市」、製造市場恐慌、散布不實訊息及以虛假房源引流等違規內容，已干擾市場秩序。相關會議要求各平台立即展開全面自查，下架違規訊息、處置違規帳號，並建立常態化的內容內審機制。

根據統計，截至12月12日，在主管機關督導下，抖音、58同城、小紅書、貝殼、閒魚等平台，已累計清理各類違法違規及不良訊息超過1.7萬條。期間共處置2300多個被認定為「放大市場波動、販賣焦慮、臆測政策、傳播虛假內容博取流量」的房產類帳號與直播間，並刪除百餘篇違規筆記。





此外，鏈家、我愛我家、麥田等平台也同步篩查逾130萬筆房源資訊，下架並整改不合規房源近500條。外界分析，隨著中國經濟承壓，中國持續要求「唱響經濟光明論」，房地產與財經言論正成為重點管控對象。