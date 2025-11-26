不准外遇！梵蒂岡罕見發表聲明「讚美一夫一妻制」 強調性關係不僅僅是生育

教宗良十四世簽署法令，強調天主教徒一生僅能與一方結婚，堅持終身和排他性的伴侶關係。圖／翻攝自梵蒂岡TV

梵蒂岡為天主教會最高領袖教宗之駐地也是世界6分之1人口的信仰中心，天主教教義中嚴格禁止1夫多妻制，並強調婚姻應為1男1女終生的忠貞結合；日前梵蒂岡再發出警告，反對「多角戀」關係，對此教宗良十四世簽署了一項文件，強調天主教徒一生僅能與一方結婚，堅持終身和排他性的伴侶關係。

1夫多妻制通常指男方擁有多個妻子，為多個雙方自願的戀愛關係，根據《CNN》報導指出，配偶制度一直以來是梵蒂岡教會面臨的「牧靈挑戰」，梵蒂岡主教會議也曾於2023年及2024年討論過禁止1夫多妻議題。

如今教宗良十四世簽署了一項多達40頁《一體：讚美一夫一妻制》（Una Cato：In Praise of Monogamy）文件，指出西方「各種公開形式的非1夫1妻制婚姻正在增長」，而1夫多妻制、婚外情甚至多角戀「都是基於一種錯覺」，透過不斷更換伴侶來獲得更強烈的情感關係，進而再社會中反應出離婚率上升、婚姻關係脆弱、婚外情被輕視以及多角戀的盛行趨勢。

該文件強調了婚姻的重要性，梵蒂岡教義部長維克多．爾．費爾南德斯（Víctor Manuel Fernández）也說明教義中「選擇一種獨特而排他的愛情結合，一種豐富而完全的彼此歸屬」理由，指出婚姻中性關係不僅僅是生育，還包括夫妻增進關係的「結合」，體現了神聖的愛。

雖然天主教教義禁止使用人工避孕，這項新簽署的法令也未涉及同性關係，強調了終身1夫1妻制婚姻的重要性，但仍允許婚姻未妥善締結的情況下申請「婚姻無效」 ，保障人們脫離虐待的婚姻關係。



