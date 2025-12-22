不准復職 陸配村長泣訴：我做錯什麼

花蓮縣富里鄉學田村前村長陸配鄧萬華22日前往台北地檢署告發內政部長劉世芳瀆職，並泣訴遭政府打壓。（陳君瑋攝）

擔任花蓮縣學田村長的陸配鄧萬華因具陸籍身分被解職，花蓮縣政府雖撤銷處分，但內政部堅持依《國籍法》規定，不同意鄧萬華復職。新黨22日至台北地檢署告發內政部長劉世芳瀆職罪，出席的鄧萬華哭了10多分鐘激動說，「我做錯什麼？」她泣訴全台有5、6名陸配擔任村里長，「為何政府只針對我，打壓一個手無寸鐵的陸配？」

鄧萬華昨日一早就從花蓮北上，強調自己30年來愛家、愛台灣，扎根地方、服務村民，「家人在哪裡，心就在哪裡」。村長是村民一票一票投出來的，不是官員一句話就能抹殺。

她哭著說，全台陸配村里長有5、6位，雙北市也有，為什麼只針對位於後山的她，她想不通也不明白，花蓮縣政府已撤銷處分，但內政部、陸委會卻一再向富里鄉公所施壓，「我那裡有失職、失德、失能？」要受到政府打壓對待。

鄧萬華泣訴，她是好媳婦、好母親，獨自照料3名子女，照顧公婆及重病的丈夫，她原是住在重慶的千金小姐，為了要養3個小孩，她白天上班，下班務農，熬到小孩長大，丈夫卻染上重病，「我太苦了，我要背50公斤的肥料上山，抱60公斤的丈夫下床」，她相信台灣是愛的社會、法治社會，捨不得孩子才留在台灣，她對不起自己，也對不起四度中風的父親。

她還說，自己老公姓賴、孩子姓賴，她是「姓賴的媳婦」，去年總統大選，坐輪椅、行動不便的老公說要出門投票，要「投給姓賴的」，但她還是被打壓。她相信台灣是愛的社會、法治的社會，卻輸在政府的打壓。

她哭訴，「我錯在那裡？」政府只針對她，要這樣打壓她，是不是欺侮花蓮人，沒有把花蓮選民的選票放在眼裡？陸配要的只是依法行政、平等對待，從來不是特權。

新黨副祕書長游智彬痛批，賴清德總統與劉世芳把心思用在對付、歧視陸配，才是撕裂社會、製造對立的根源。陸配為台灣養兒育女、照顧長輩、撐起無數家庭，連媽祖都請陸配當爐主，為何新竹市長高虹安可以復職，鄧萬華卻不能？鄧是村民一票一票選出來的，賴、劉2人踐踏民主法治。

新黨強調，若相關機關持續拒不依法復職，將持續推動刑事追訴、國家賠償及民事求償，並透過社會與輿論監督，捍衛台灣法治與民主的最後底線。