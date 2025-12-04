不准投入實戰使用！印度海軍要送普京「超大禮」，擬砸20億美元租用俄國核動力潛艦

隨著俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）親自訪問新德里，為了強化雙邊關係，印度莫迪（Narendra Modi）政府傳出準備了一份「超級大禮」，讓這位強人元首超有面子。根據報導指出，印度擬砸下高達20億美元（約新台幣625.9億元）的巨資，向俄羅斯租借一艘核動力攻擊潛艦，讓該國海軍「提前完成」遠程目標。

​彭博引述熟悉內情人士的消息指出，印度預計在未來兩年內、接收這艘租賃的核動力潛艦，不過考量涉及的技術和人員調度極為複雜，實際交付時間不排除可能延後。事實上，印度和俄羅斯早已就此事談判多年，但雙邊始終因為價格談不攏，而不斷延宕擱置。據了解，新德里和莫斯科雙方似乎已達成最終協議，印度也在11月派出多位軍方官員，隨行前往俄羅斯造船廠實地考察。

廣告 廣告

有趣的是，租用核潛艦為期10年，俄羅斯為了避免印度將它用來攻擊死仇巴基斯坦，合約內嚴格限制，只允許用於訓練與提升印度的潛艦作戰能力，絕對禁止投入實戰，至於十年內的維護與保養，也將由俄羅斯人員進行處理。

至於擁有多種型號的俄羅斯海軍，印度究竟看上哪一款？

這不是印度海軍第一次租用核潛艦，前一回被選定租賃的核潛艦，就是阿庫拉級K-152「海豹」號，當年在收到新德里給予的10億美元（約新台幣313億元）資金，裁成供在2008年完成建造，沒想到卻在交付前發生氣體洩漏，導致20人死亡。

2021年4月13日，俄羅斯核動力潛艦弗拉基米爾大公號（上）和葉卡捷琳堡號停泊在俄羅斯科拉半島的海軍基地。（美聯社）

海豹號在2012年租借轉入印度海軍，改名為查克拉2號，這艘潛艦在2020年再次發生問題，船艙發生高壓氣罐爆炸，導致兩層殼體遭到破壞，印度海軍只能提前交還俄羅斯，最終潛艦命運是被拆解回收。

971型阿庫拉級核動力攻擊潛艦（Akula class），潛航排水量為1萬2777噸、艦身長110公尺的阿庫拉級潛艦，使用單座壓水反應爐，潛行最高速度可達35節、至多可搭載100人。裝載武裝除了多個魚雷發射管，還能發射防空飛彈或潛射飛彈。目前整個系列仍有10艘服役中，另外有5艘早期版本已陸續退役。

如果按照這個模式，目前俄羅斯海軍手中即將完工的核動力潛艦，除了前文提到的阿庫拉級，還有一款955型「北風之神」級核潛艦，這是一款噸位超越美軍「俄亥俄級」的核動力彈道飛彈潛艦，目前共有8艘正式服役，另外4艘正在興建。

印度現役的潛艦「卡瓦里號」（INS Kalvari）。（翻攝自印度海軍）

印度海軍目前擁有17艘柴油動力潛艦，並擁有2艘自製核動力潛艦，可搭載潛射彈道導彈（SLBM），形成「核三位一體」戰略能力。該國自製的核動力潛艦型號命名為殲敵者級（Arihant class），目前同名一號艦和二號艦都已經編列服役。

該系列潛艦排水量為6000噸，艦身長約112公尺、使用壓水反應爐，潛航期間最高速度可達24節，最多可搭載95人。裝載武力設置4枚發射管，除了魚雷之外，還能最多裝載12枚飛彈。事實上，這艘自製潛艦的設計，就與前文提及的阿庫拉級非常相似。

核動力潛艦比傳統柴油潛艦擁有更多優勢：體型較大、潛航時間長、噪音低，能有效提升印度海軍，在印度洋及太平洋的戰略防衛與海上威懾能力。不過，雖然印度近年來不斷加強與歐、美發展防務合作，但新德里跟莫斯科的牽絆實在是太深，印度要想發展核潛艦或相關軍事科技，背後的技術與零件供應，依然得依賴俄羅斯給予支援。

更多風傳媒報導

