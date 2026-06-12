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美國波士頓聯邦法官做出最新裁決，勒令川普政府必須在21天內，重新安裝從全國國家公園和紀念碑中移除的歷史與科學展示牌。法官痛批，政府因政治立場移除奴隸制度與氣候變遷等看板，是危險的審查行為。

根據路透社（Reuters）報導，美國波士頓聯邦地方法院法官 Angel Kelley 應歷史學家、科學家及國家公園保護協會（National Parks Conservation Association）等團體的要求，頒布了臨時禁制令。原告團體指控，美國內政部（U.S. Department of the Interior）正進行一場「抹殺歷史與破壞科學的持續性運動」，蓄意拆除不符合政府特定立場的教育看板。

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法官在判決中指出，移除這些看板不僅損害了國家公園的完整性，更樹立了「審查與美化歷史的危險先例」。她要求政府必須在21天內恢復這些展示牌，以便在美國建國250週年之際，妥善呈現美國的歷史成就與事實。

這起爭議源於美國總統川普於2025年3月簽署的一項行政命令。該命令針對川普口中將美國描繪為「本質上種族主義、性別歧視或壓迫」的「修正主義運動」，要求內政部修改國家公園與紀念碑的展示內容，以導正白宮所稱近年出現的「錯誤歷史修正」。

原告團體對此反駁，認為內政部拆除看板的行為違反了國會對全國430多處國家公園營運的授權，且在沒有任何合理解釋的情況下，強行實施違法政策。內政部發言人先前則辯稱，該政策是為了讓國家公園能「完整且準確地講述美國歷史」。

原文出處：不准抹殺歷史！美法官勒令川普政府恢復國家公園看板

本文由AI協作，經編輯審核後發布