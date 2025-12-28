不准爆雷的《家弒服務》電影為什麼非看不可？劇情在演什麼？改編自驚悚小說 亞曼達塞佛瑞完美詮釋瘋癲貴婦與神秘女僕互相傷害！上映日期、分級、片長一次看
【文／龍貓大王通信】《家弒服務》看起來無比熟悉：一隻清純小白兔到雍容華貴豪宅當女傭，發現貴婦原來是瘋婆。沒錯，就是這樣，你絕對可以抱著這種期待去看《家弒服務》，然後在電影院裡徹底驚嚇。這是一部不能多談的電影，這是一部有反轉橋段的電影（而且不只一個），這是一部改編暢銷小說的電影，而它改編得很好。但我們還是能談談12/31上映的《家弒服務》，在不爆雷的情況下，讓你知道它有多精彩。
🍿《家弒服務》
上映日期：2025/12/31
導演：保羅費格
演員：席德妮史威尼、亞曼達塞佛瑞、布蘭登斯克勒納、米歇爾莫羅內
分級：輔導級（15+）
片長：2時11分
《家弒服務》的故事是什麼？
米莉住在車上，米莉找不到工作，社會底層米莉（席德妮·史威尼飾）就快要活不下去。為此，米莉就算偽造學歷與履歷，也要把握應徵妮娜家幫傭的機會。妮娜（亞曼達·塞佛瑞飾）有令人稱羨的貴婦生活，她的老公安德魯（布蘭登·斯克萊納飾）高大英俊又富有，她的豪宅華美，還有可愛女兒。米莉覺得自己可能很快被看破手腳，沒想到，妮娜竟然僱用了她，而且讓她住在豪宅的佣人房，米娜立刻解決了住宿與工作問題，這是她人生的新開始。但是，米莉也開始發現妮娜不為人知的一面，還有自己竟然抵擋不了安德魯溫柔帥氣的魅力……她的人生似乎又要開始崩壞，而且這次可能還得賠上生命。
魅力一：我們不談論《家弒服務》
是的，就像《鬥陣俱樂部》第一條規則，我們不應該談這部電影。它目前釋出的預告與上述你看到的劇情大綱，就幾乎是你進戲院前需要的資訊了。甚至你不知道這些也不要緊，它是一部等你自己去看、自己理解、然後被嚇的電影。不是所有電影都需要保密劇情，但《家弒服務》絕對是其中一部。不只是因為它的反轉很漂亮，更因為，這種反轉是必要的，不是那種天外飛來一筆為嚇人而嚇人的反轉，這個反轉是反映現實的——現實裡有太多這種人面獸心的例子，你在近五年一定時常看到類似的新聞。
所以爆雷《家弒服務》是不對的，一無所知去看《家弒服務》才是正確的。
魅力二：原著小說驚人的暢銷
所以很難對沒看過《家弒服務》的觀眾推薦《家弒服務》，我們可以先推薦它的原著小說來增加一點你的動力。
這是小說家芙麗達．麥法登的作品，它在出版後兩年，在美國賣出160萬本紙本書，在亞馬遜電子書服務Kindle Unlimited上閱讀量超過5億頁；在法國市場，單單是文庫版（口袋書）就銷售超過1百萬本。《家弒服務》隨後還推出了兩本續集《家弒絕招》與《家弒對決》，這套三部曲已推出37種語言版本。這麼賣已經很厲害，更厲害的是，它在推出兩年後，還是英國亞馬遜的年度暢銷書之一，美國Publishers Weekly這個月的平裝書熱銷榜上，竟然也還看得到《家弒服務》——它不但受全世界讀者歡迎，而且出版至今三年，依舊一樣紅。
《家弒服務》在全球最大閱讀網站Goodreads上有將近300萬讀者評價、25萬讀者評論，有這麼巨大的迴響，它在Goodreads的總體評價還有4.28/5，而它在亞馬遜等網站的評價也都很高。「一讀就愛不釋手」、「中毒性極高、快節奏、不讀不行」等等充滿愛意的評論四處可見。當然你會問，你知道這本原著小說真的很好看，但那與電影有什麼關係呢？這是個好問題。
魅力三：這個題材本來就是導演的舒適區
因為《失蹤網紅》、《去年聖誕節》導演保羅·費格，這次改編這部全球熱門小說的成績很不錯。他很好地詮釋了原著令人驚奇的內容，並且讓兩位女主角成功詮釋了原著角色本身的魅力。如果你沒有看過小說，《家弒服務》一樣能讓你感受原著裡的高潮迭起。並且因為透過電影語言，你會對小說內容有更具現化的想像。
如果你看過《失蹤網紅》與《去年聖誕節》，那麼你應該理解，《家弒服務》完全是保羅·費格的舒適區。《失蹤網紅》是兩位女主角勾心鬥角的驚悚電影，而看起來像是浪漫愛情電影的《去年聖誕節》，其實有一個驚人的反轉。而這兩部電影的兩女鬥法、驚悚、反轉等等元素，全是《家弒服務》的基礎元素。所以保羅·費格十分得心應手，你可以看到當劇情發生反轉，保羅不會用巨大音效輔助製造驚嚇感，反倒這些反轉時刻都很安靜，讓觀眾慢慢體會內心不祥成真的驚悚感。
魅力四：亞曼達·塞佛瑞狂氣演出
沒想到能順利找到工作的米莉，視妮娜為珍貴的救生索。而妮娜很慷慨、安德魯很和氣、甚至這間豪宅看起來也一塵不染，這對幫傭來說根本是太輕鬆的賺錢工作。但是下一幕，米莉看到昨天還很整潔的家裡突然一團亂，妮娜的態度丕變，突然像健忘症與躁鬱症同時發作，忘記昨天親口交辦米莉的事項，而且視米莉為欺負她的壞人。亞曼達·塞佛瑞完美地詮釋這種瘋狂，身形瘦削的她呈現一種神經過敏的不穩氣質，你搞不懂她現在是瘋狂還是清醒。
妮娜的妝容與語氣都在暗示她的精神狀況，當她瀕臨崩潰，即便她沒有破口大罵，你也能從她平靜的語氣裡感受冷冰冰的高傲，這時米娜在她眼裡就是階級低下的奴僕。但當妮娜恢復正常時，她的語速加快、音調輕柔、就像把米娜當BFF一樣寵愛。這些都是亞曼達·塞佛瑞的表演，她是這部電影前半令人不安的主要原因。這種瘋癲讓小說角色的形象更有說服力，亞曼達·塞佛瑞在這種不斷轉換人格的表演裡同時呈現脆弱，讓人一方面懼怕她、討厭她、卻又不禁想知道，一位貴婦為何會淪落至此？
魅力五：席德妮·史威尼的神秘感
在這裡工作、甚至住在這裡、而且急迫需要這份工作的米莉，完全是妮娜的囚犯，她不知道妮娜為何這麼瘋癲，但不管她是否知道真相，她都必須乖乖照辦妮娜的所有要求。席德妮·史威尼有天使臉孔與魔鬼身材，但她快速成為全球明星的原因除了完美的外型之外，更重要的是，她的美麗有一份神秘感。米莉並不是單純的清純小白兔，她現在的貧困與走投無路是有原因的，她確實需要幫傭工作，她也確實感謝妮娜的幫助，但當妮娜逐漸轉變，席德妮·史威尼身上的神秘性告訴觀眾，這位女僕並非真的嚇得六神無主。
小說裡的米莉必須天真柔弱，看起來很乖順，但也必須表現出堅強（不然怎麼受得了女主人虐待），而席德妮這次的表現確實稱職。當她開始困惑妮娜的反反覆覆，她表面上還是行禮如儀，但當妮娜一離開，席德妮馬上翻起白眼，臉上露出不屑的倔強神情；當安德魯一次次為妻子的反覆道歉，她也發現自己漸漸無法抵擋男主人的魅力，甚至開始想入非非。當平時她無意中與安德魯接觸，你可以看到席德妮臉上出現羞澀的不自然神情。這些尷尬的微笑、還有手足無措，都在顯示她無法阻止自己踰矩……或者說她也在期待跨越禁忌，奪走妮娜最寶貴的家庭。
席德妮·史威尼與飾演安德魯的布蘭登·斯克萊納有極佳的性吸引力，這讓米娜的角色從妮娜的被害者，轉換成了被害者與加害者的合體。她必須抗拒安德魯有意無意的溫柔攻勢，避免自己拯救這個被妻子整到焦頭爛額的受害者丈夫。但這兩位演員之間的性吸引力，讓我們理解有些錯誤是勢在必行。在《無線殺機》或《到我們為止》裡，布蘭登·斯克萊納都飾演溫柔性感暖男，這部電影也不例外，他不但親切招呼米莉進入他們的生活，也主動出手阻止妮娜傷害米莉……這種天生尤物整天在米莉眼前晃來晃去，她要如何不沈船呢？
魅力六：你懂的，我們還是不能深談這部電影
按照上面的介紹，你應該會以為《家弒服務》是一部禁忌女僕戀的浪漫電影，或是瘋婆虐待女傭的驚悚電影，你的想像都沒錯，但這部電影還會給你更多。小說《家弒服務》讓全球讀者瘋狂不是沒有道理的，這部作品呈現了當代女性在不同階層的困境，與她們身為女性在現代社會的「原罪」。但你必須自己去發現答案，推薦所有成年觀眾欣賞……特別是女性觀眾、情侶與夫妻觀眾，你們會得到更多感觸與樂趣。
《家弒服務》於12/31全台上映。
