「不准穿牛仔褲來找我」！人妻外遇女同事求歡對話曝 法院認證侵害配偶權判賠

台南一名擔任計程車司機的蔡姓男子，日前意外發現黃姓妻子與其公司顏姓女同事間，竟有超越友誼的「鹹濕」互動。蔡男在瀏覽妻子手機後，驚覺兩人不僅互訴愛慕，對話內容更是露骨大膽，讓他身心重創，憤而對女同事求償80萬元。台南地院審理後，認定兩人行為已侵害配偶權，判處女同事應賠償15萬元。

根據判決記載，蔡男與妻子結婚五年多並育有一子，卻在2023年11月間發現妻子與顏姓女同事的LINE對話中，充滿對彼此身體的強烈渴望。黃妻曾傳訊表示：「滿腦子都是跟你愛愛的畫面」、「真想要你，有沒有濕濕的？」等語。顏女也熱烈回應稱：「不管等不等的到你，我也不會有別人了，這是我們的約定」、「跟你（愛愛）而已」。

更誇張的是，黃妻還曾要求顏女：「不准穿牛仔褲來找我，外面根本碰不到」，而顏女則回以「整件都濕了還要碰」等極其私密的對話，顯見兩人間的親密互動已非一般社交分際。

女同事辯「僅是安慰」 法院不買單

面對指控，顏女辯稱，她與黃妻同為女性且是同事關係，因黃妻常抱怨婚姻不睦並討論過離婚，她才出於關心給予安慰。顏女強調，雙方僅止於文字訊息交流，並無實際的出遊、交往或肢體接觸，且主張蔡男的婚姻早已破裂，並非因她介入所致。

然而法官審理後認為，雙方對話中多次表達對親密關係與性愛的期待，甚至討論到「明天摸一下」、「睡前愛愛」等細節，已明顯逾越普通朋友的界線。法官指出，侵害配偶權並不以發生性行為為限，只要行為足以破壞婚姻的穩定與圓滿，即可認定為情節重大。

法院考量蔡男身為運將需扶養幼子與老母，而顏女目前在早餐店任職，月薪約2至3萬元，綜合評估雙方的資力、地位及侵害程度後，認原告求償80萬元過高，最終判決顏女應賠償蔡男15萬元。全案仍可上訴。



