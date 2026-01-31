不准色色！中壢警突襲養生館 馬伕、小姐全被逮

桃園市警察局中壢分局近日啟動大規模「雷霆除暴」專案勤務。（圖／警方提供）





寒假期間為防制青少年誤入歧途及遏止不法犯罪，桃園市警察局中壢分局近日啟動大規模「雷霆除暴」專案勤務。動員逾100名警力，結合刑大、保大、交大及外事科等單位，針對轄內青少年易聚集處所進行高強度臨檢。

警方在6條主要聯外道路設置路檢點，同步對18處場所實施臨檢，並出動22組巡邏網，採取「對外封鎖、對內清查」的強勢作為，全力淨化轄區治安。

一週查獲110件刑案 百警封鎖掃蕩成效驚人

中壢警分局公布最新戰果，本週（24日至30日）共計查獲各類刑案110件、逮捕101人。其中包含酒後駕車6件6人、毒駕2件1人、毒品案件22件21人、詐欺案件29件29人，另查獲通緝犯35件28人。透過高密度的路檢與盤查，警方展現出持續強勢執法、全面打擊犯罪的決心，讓不法分子無所遁形。

警方掃蕩妨害風化。（圖／警方提供）

掃黃不手軟 破獲應召站逮4人

在掃蕩妨害風化方面，警方亦有斬獲。中福及自強派出所於27日分別在中美路二段及環中東路查獲妨害風化案件。

警方現場逮捕負責媒介性交易的47歲王姓男子及39歲羅姓男子，訊後依妨害風化罪嫌移送偵辦；另將從事半套性交易的43歲阮姓女子及35歲高姓女子，依違反《社會秩序維護法》進行裁罰，強力遏止色情行業滋生。

假網拍詐騙占3成 Threads成犯罪新溫床

除了實體犯罪，網路詐騙同樣猖獗。中壢警分局統計，今年1月份共受理詐欺案件342件，其中僅「假網拍詐欺」即高達103件，占比約30%。警方進一步分析發現，詐騙集團多透過Facebook、Threads等年輕人愛用的社群平台接觸被害人，受害族群以20至25歲的學生為主。

常見手法包括「僅需支付運費即可取得免費商品」、「購買偶像周邊商品」及「購買演唱會門票」等。警方呼籲，網路購物務必選擇具官方交易機制的平台，切勿私下轉帳，如有疑慮應撥打165反詐騙專線查證。

警方掃蕩妨害風化。（圖／警方提供）。（圖／警方提供）

分局長宣示決心 守護青少年寒假安全

中壢警分局長林鼎泰表示，寒假期間青少年活動時間增加，涉世未深容易成為犯罪目標或誤入歧途。警方將持續秉持「雷霆除暴、強勢執法」原則，透過路檢點封鎖與臨檢點清查，全力防制不法犯罪。

同時也將加強反詐騙與法治宣導，提醒青少年從事正當休閒活動，並呼籲家長多關心子女行蹤，警民攜手共同為青少年打造安全的寒假生活環境。

