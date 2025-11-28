不准虐狗！新北淡水「歐告疑遭虐討賞」 動保處重罰8萬元

即時中心／林耿郁報導

日前網友踢爆，新北淡水漁人碼頭出現一隻黑狗，疑似遭到主人虐待、還被當成搖錢樹；事後新北市動保處蒐證完畢，前（26）天正式沒收這隻黑狗「流氓」，並開罰飼主8萬元；後續將開放善心人士，領養這隻可愛的歐告。

不准虐狗！近期有網友在Dcard上指出，自己在新北淡水漁人碼頭，看到一隻黑狗被打扮得相當逗趣、帶著墨鏡，嘴裡還咬著水桶，疑似在向遊客討賞；但仔細一看，狗狗頭部被綁著鐵絲，且疑似不給休息，文章PO網後，許多網友也出面指控，飼主疑有「虐待動物」情事。

新北市動保處人員獲報後，經多日巡查蒐證，確認飼主有讓這隻黑狗「流氓」進行展演行為，且未取得任何官方許可，另一方面，也確認狗狗沒有接種狂犬病疫苗。

兩罪併處，動保處共計裁罰飼主8萬元罰鍰，並沒入犬隻；飼主也須強制參加3小時動物保護講習。但值得高興的是，狗狗頭部看似鐵絲的東西其實是伸縮材質，並未造成身體傷害。

由於「流氓」非常親人，後續動保處將開放認養，協助找到新的主人；另一方面也提醒，動物展演必須取得許可，包含場所、動物清冊、空間、人員資格、緊急應變等，最重要是需通過展演動物福利評估，依許可內容執行表演，不得超出同意範圍。

民眾不論是否以動物營利或非營利方式，未經許可進行任何方式展演，都屬違法樣態；張貼動物影片、惡意戲弄或利用動物製造話題者，均可能因此觸法，飼主切勿存有僥倖心態。

動保處重申，民眾若發現疑似違規動物展演情形，可撥打1959動物保護專線通報，共同守護動物福利與公共安全。

黑狗「流氓」遭沒收，後續開放其他民眾認養。（圖／新北市動保處提供）

